"Il pomodoro che cresce 365 giorni all’anno"

Con 30 ettari di serra idroponica a Ostellato ’Fri-el Green House’ è il primo produttore a poter fornire per 365 giorni all’anno pomodoro italiano proveniente dallo stesso sito produttivo riscaldato con fonti rinnovabili. Il progetto prevede una futura espansione aziendale per rispondere alla forte domanda di pomodoro da parte dei mercati e un ampliamento della produzione con nuove referenze. Le serre di ultima generazione sono realizzate in ferro e vetro per rispettare l’ambiente evitando il consumo di plastiche di copertura. Impianti Led all’avanguardia integrano la luce naturale garantendo la massima efficienza energetica. Il prossimo obiettivo aziendale è quello del raggiungimento della transizione energetica. Per parlare di questo e di molto ieri l’azienda ha dedicato una giornata alla scoperta dell’impianto. Durante l’incontro sono stati presentati due nuovi prodotti su cui l’azienda sta investendo (il cetriolo lungo e il cetriolo snack), sono stati raccontati i nuovi progetti di espansione, le peculiarità dell’agricoltura a impatto zero, i vantaggi della coltivazione idroponica e la qualità dei prodotti premium a marchio H2orto. Successivamente si è svolto uno show cooking condotto dal noto chef Simone Finetti, che vanta la partecipazione a programmi televisivi come MasterChef Italia. Lo chef ha realizzato piatti inediti a base con i prodotti H2orto. L’amministratore delegato Florian Gostner ha parlato dei nuovi progetti: "A maggio 2024 inizieremo la costruzione di un impianto fotovoltaico galleggiante da 3,5 Megawatt nei bacini di stoccaggio dell’acqua piovana adiacenti alle serre. A fine 2024 inizio 2025 realizzeremo la costruzione di 19 Megawatt di fotovoltaico, con il recupero delle acque piovane e l’accumulo in riserve dedicate, in bacini di stoccaggio d’acqua adiacenti alle serre. Con questo impianto garantiremo all’azienda indipendenza idrica. Nel 2025 realizzeremo la conversione degli impianti da biogas a biometano con recupero della CO2 per la concimazione carbonica delle piante. Entro la fine del 2026 disporremo di un impianto geotermico a media entalpia a ciclo chiuso, questo consente di eliminare l’emissione in atmosfera". Gli ha fatto eco Davide D’Ignoto, Sales Manager Italy: "Il bilancio delle vendite è positivo. Già da questo 2024 ci attendiamo una crescita del fatturato. Un elemento importante è perseguire la strada del confezionamento del 100% della produzione. Alla luce della forte richiesta da parte del mercato italiano, abbiamo deciso di triplicare la superficie dedicata alla coltivazione di Strabena".