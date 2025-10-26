Il Bologna dei sorrisi

Ferrara
Cronaca"Il ponte chiuso penalizza tutti gli imprenditori"
26 ott 2025
CLAUDIO CASTAGNOLI
Cronaca
C’è grande preoccupazione tra gli imprenditori del Lido di Volano dopo l’annuncio dei lavori per il rifacimento del ponte sul Po: l’opera è necessaria, su questo non si discute, ma i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori rischiano di avere pesanti ripercussioni sull’attività di negozi, stabilimenti balneari, strutture ricettive. E non solo per quanto riguarda l’afflusso turistico, ma anche per la disponibilità di manodopera. Il ponte esistente è stato chiuso, se non per una passerella pedonale. Il nuovo ponte, ha garantito la Provincia, verrà consegnato tra la fine di maggio e la prima parte di giugno. A quel punto l’afflusso di chi proviene da via Lido di Volano – SP 54 riprenderebbe normalmente. Ma giugno, per le attività del Lido di Volano, è già metà stagione. Per questo raccogliamo le voci di alcuni imprenditori Cna che operano nell’area. "Non dimentichiamo – spiega Nicola Veronese, titolare del bagno Ristoro di Lido di Volano – che molte attività – escursioni, turismo naturalistico – a Volano ricominciano già a marzo, sono previste anche gare sportive a carattere nazionale, poi ci sono le festività pasquali, che ovviamente per noi sono importantissime e nel 2026 cadono molto presto, il 6 e 7 aprile; a questo punto siamo già proiettati verso maggio, che è un mese di lavoro pieno. Con la riapertura del ponte a giugno tutte queste attività subiranno gravi contraccolpi". Umberto Cimatti, Bagno Ipanema, condivide le preoccupazioni del collega: "Se perdiamo le feste di Pasqua e tutto il mese di maggio, rischiamo di non riuscire nemmeno a far fronte alle spese per le nostre attività, che sono tante e importanti. Nei week end, nei parcheggi del Lido di Volano arrivano fino a 2-3mila automobili provenienti da sud, cioè da Ferrara, ma anche e soprattutto da nord: Codigoro, Mesola, Goro, il polesine. Chiudendo il ponte si rischia che buona parte di questi turisti scelga altre destinazioni". "E non bisogna dimenticare le attività commerciali – aggiunge Anna Rita Garbellini, titolare del bazar ParticolariMare frequentatissimo dai turisti in cerca di giornali e articoli da spiaggia – Il mio negozio è stagionale: chiudo a settembre e riapro a Pasqua, ma qui a lido di volano ci sono attività che rimangono aperte tutto l’anno. Anch’io sono sbiancata quando ci hanno detto: riapriremo a giugno. Pasqua, 25 aprile, primo maggio, per noi sono pietre miliari del calendario". "E’ evidente che una soluzione va trovata, possibilmente in tempi rapidi – spiega Dario Guidi, presidente di Cna Area Delta – Il 31 ottobre incontreremo il prefetto Massimo Marchesiello e il presidente della Provincia Daniele Garuti, per discutere di questi temi".

