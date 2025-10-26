"Il ponte chiuso penalizza tutti gli imprenditori"

C’è grande preoccupazione tra gli imprenditori del Lido di Volano dopo l’annuncio dei lavori per il rifacimento del ponte sul Po: l’opera è necessaria, su questo non si discute, ma i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori rischiano di avere pesanti ripercussioni sull’attività di negozi, stabilimenti balneari, strutture ricettive. E non solo per quanto riguarda l’afflusso turistico, ma anche per la disponibilità di manodopera. Il ponte esistente è stato chiuso, se non per una passerella pedonale. Il nuovo ponte, ha garantito la Provincia, verrà consegnato tra la fine di maggio e la prima parte di giugno. A quel punto l’afflusso di chi proviene da via Lido di Volano – SP 54 riprenderebbe normalmente. Ma giugno, per le attività del Lido di Volano, è già metà stagione. Per questo raccogliamo le voci di alcuni imprenditori Cna che operano nell’area. "Non dimentichiamo – spiega Nicola Veronese, titolare del bagno Ristoro di Lido di Volano – che molte attività – escursioni, turismo naturalistico – a Volano ricominciano già a marzo, sono previste anche gare sportive a carattere nazionale, poi ci sono le festività pasquali, che ovviamente per noi sono importantissime e nel 2026 cadono molto presto, il 6 e 7 aprile; a questo punto siamo già proiettati verso maggio, che è un mese di lavoro pieno. Con la riapertura del ponte a giugno tutte queste attività subiranno gravi contraccolpi". Umberto Cimatti, Bagno Ipanema, condivide le preoccupazioni del collega: "Se perdiamo le feste di Pasqua e tutto il mese di maggio, rischiamo di non riuscire nemmeno a far fronte alle spese per le nostre attività, che sono tante e importanti. Nei week end, nei parcheggi del Lido di Volano arrivano fino a 2-3mila automobili provenienti da sud, cioè da Ferrara, ma anche e soprattutto da nord: Codigoro, Mesola, Goro, il polesine. Chiudendo il ponte si rischia che buona parte di questi turisti scelga altre destinazioni". "E non bisogna dimenticare le attività commerciali – aggiunge Anna Rita Garbellini, titolare del bazar ParticolariMare frequentatissimo dai turisti in cerca di giornali e articoli da spiaggia – Il mio negozio è stagionale: chiudo a settembre e riapro a Pasqua, ma qui a lido di volano ci sono attività che rimangono aperte tutto l’anno. Anch’io sono sbiancata quando ci hanno detto: riapriremo a giugno. Pasqua, 25 aprile, primo maggio, per noi sono pietre miliari del calendario". "E’ evidente che una soluzione va trovata, possibilmente in tempi rapidi – spiega Dario Guidi, presidente di Cna Area Delta – Il 31 ottobre incontreremo il prefetto Massimo Marchesiello e il presidente della Provincia Daniele Garuti, per discutere di questi temi".