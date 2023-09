"Il ponte crollato?. Lavori ancora al palo"

Chiarire a chi competono gestione e vigilanza delle acque della salina di Comacchio. Stabilire quali siano le tempistiche legate alla realizzazione e rendicontazione del contributo regionale per la costruzione del nuovo ponte. Sono queste le richieste contenute nell’interrogazione rivolta alla giunta Bonaccini dal consigliere regionale del Partito Democratico Marco Fabbri. "La salina di Comacchio – ricorda Fabbri – presenta un unico accesso carraio che però è chiuso al traffico dopo il crollo di un ponte avvenuto il 29 agosto 2021: poco più di un mese dopo il fatidico crollo, a seguito di question time da me presentato in Regione, la giunta ufficializzava l’impegno di concedere un contributo per la realizzazione del nuovo ponte per un milione di euro, ma l’opera risulta ad oggi ancora non conclusa e il cantiere abbandonato da mesi". Altro tema è relativo alla gestione delle acque interne alla salina: "Una parte della salina risulta essere in secca o con acqua stagnante in quanto in sede di accantieramento è stato realizzato un parziale tombinamento del principale canale adduttore per il ricircolo dell’acqua in salina e la convenzione tra Comune, Parco del Delta del Po e Cadf che individuava in quest’ultimo il soggetto attuatore per la movimentazione dell’acqua è scaduta oltre due anni fa. Pertanto, non è noto chi al momento sia l’Ente deputato al governo delle acque: la probabile prolungata assenza di movimentazione dell’acqua ha provocato lo spostamento di parte dell’importante colonia di fenicotteri e dell’avifauna quei presenti, nonché potrebbe rappresentare un elemento negativo per il mantenimento degli habitat". Da qui le domande di Marco Fabbri, per avere chiarimenti "sia sui tempi di realizzazione del ponte, sia sulla gestione delle acque della salina".

Valerio Franzoni