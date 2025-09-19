Il ponte del cimitero resta aperto. Viabilità nuova fino alla ricostruzione

Per il momento il ponte sul canale Burana in prossimità del cimitero, tra le strade provinciali che collegano Ferrara a Bondeno, a Cento, al capoluogo, a via Borgatti e alla casa della salute, resta aperto. Ma da oggi cambia la viabilità. I lavori sono stati riprogrammati e la Provincia di Ferrara ha reso note le nuove date. Il ponte nei prossimi mesi sarà ricostruito. Per ora rimarrà regolarmente aperto, ma per consentire lo spostamento dei sottoservizi, ovvero gli allacciamenti di acqua e linea elettrica, da questa mattina via Borgatti resterà chiusa al traffico in ambo i sensi di marcia, dal semaforo sino all’incrocio di ingresso al centro commerciale I Salici. Il centro commerciale sarà quindi raggiungibile soltanto dalla direzione opposta, ovvero immettendosi in via Borgatti da via Borgo San Giovanni. La chiusura al traffico di via Borgatti riguarda tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dalla ditta esecutrice dei lavori: di conseguenza, anche i residenti del quartiere potranno recarsi alla propria abitazione solamente provenendo da via Borgo San Giovanni o da via Napoleonica. In aggiunta, sulla strada provinciale 69 Virgiliana verrà istituito un senso unico alternato in corrispondenza dell’area di cantiere. Saranno poi in vigore il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso all’altezza dell’area oggetto delle modifiche alla viabilità. Le variazioni alla circolazione stradale saranno in vigore da oggi e per le prossime tre settimane, quindi all’incirca sino alla metà del mese di ottobre, e comunque sino al termine degli interventi qualora sopraggiungessero imprevisti di carattere meteorologico, tecnico o logistico che dovessero rendere necessario il prolungamento dei lavori. L’installazione della apposita segnaletica di cantiere e di deviazione sarà curata dalla ditta esecutrice dei lavori. Il semaforo attualmente posto al termine di via Borgatti verrà spento per la durata degli interventi, mentre verrà arretrato di 50 metri quello sulla Virgiliana nel lato adiacente al Canale di Burana. I tre semafori rimanenti funzioneranno quindi con un verde alla volta per garantire una viabilità controllata in ragione del senso unico alternato posto sulla sp 69 Virgiliana. Il ponte al momento non subirà variazioni alla viabilità e resterà aperto e percorribile.