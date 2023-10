Il ponte di Bando chiude: "Non è più sicuro"

Tra qualche giorno chiude il ponte che attraversa il canale "Fossa" in località La Fiorana di Bando. Ed prende il via il rifacimento e messa in sicurezza della suddetta struttura. Che, soggetta sinora ad interventi tampone, si trova a due passi dall’omonima idrovora, dotata tra l’altro di una delle poche ciminiere di importante rilevanza nell’ambito dei cimeli di archeologia industriale ancora in essere sul territorio argentano: un’altra si trova all’ ex all’opificio Buscaroli di Consandolo, ed una alla vecchia fornace di Campotto. La ristrutturazione del ponte, affidato al "Consorzio Contarinese Escavi e trasporti" di Taglio di Po, vincitore della gara di appalto, avrà una durata di circa due mesi: vale a dire dal 30 ottobre sino al 22 dicembre. Il costo si aggira intorno ai 150 mila euro, finanziato per circa tre quarti dal comune, e per il resto da un ristorno assicurativo. L’opera è attesa da diversi anni. Da quando cioè un’auto, uscita di strada, ha divelto le barriere di protezione, rimanendo pericolosamente sospesa nel vuoto, a pelo d’acqua. Si tratta in sostanza "di un cantiere che – come spiega il vice sindaco Sauro Borea – interessano l’impalcato, la staticità, l’asfaltatura e la posa di nuovi guard rail". Si tratta tuttavia di una situazione che, peggiorata dal sinistro suddetto, scontava comunque uno stato delle cose già compromesso, legato alla stabilità del manufatto, soggetto tra l’altro ad un vincolo posto dalla sovrintendenza ai beni storici, che riguarda anche l’annesso bacino idrico e la conservazione delle sue caratteristiche.

Tutto sommato il progetto prevede il pieno recupero funzionale del ponte, trafficato in particolare da mezzi pesanti. Nel frangente la viabilità subirà delle modifiche. Al di là dei divieti di transito, sosta e limiti di velocità, posa di idonei cartelli segnaletici, la circolazione verrà deviata su percorsi alternativi che riguardano le vie Val Testa, Val Gramigna, Marchetto, Rosolo, Oca Pisana, Oca Campazzo, Argine circondario Pioppa. Intanto sul fronte della mobilità resta al palo il recupero del ponte di Via Cascine, sul canale Pioppine. Mentre sempre in località tra la zona del Vallone e San Biagio una vistosa frana della banchina ha inghiottito una buona fetta della carreggiata in Via Parata.

Nando Magnani