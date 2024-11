Il Ponte di Ognissanti fa il pieno: "Una città viva e accogliente"

Fine settimana da incorniciare: il lungo ponte di Ognissanti ha visto flussi di turisti e visitatori che hanno letteralmente invaso la città a partire da giovedì pomeriggio e che ha avuto un “acuto” nella giornata di sabato rimanendo straordinario anche domenica. "Ferrara è una città aperta ed è in grado di intercettare le esigenze di ogni età. Il ponte festivo appena concluso ha dimostrato con evidente successo che la strategia degli eventi è vincente – spiega Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara –, una strategia che sosteniamo da sempre. In particolare le manifestazioni - arte, cultura, musica, gastronomia - sono riuscite a coinvolgere fasce diverse di visitatori, armonizzando interessi e curiosità distinte. Siamo pronti a dare il nostro contributo come associazione, lavorando sull’intero territorio provinciale per coordinare e potenziare questo modalità". "Una città assolutamente “appetibile” e viva oltre che accogliente – aggiunge Matteo Musacci, presidente provinciale della Federazione dei Pubblici Esercizi di Confcommercio –, che ha fatto registrare incrementi di fatturato assolutamente significativi. La sequenza di eventi di questo fine settimana è da rendere strutturale e da ripetere, lavorando ovviamente in modo coordinato e programmato".

Confcommercio ha proposto alcuni momenti collaterali, tra questi ricordiamo la manifestazione dal vivo dei nostri panificatori, che hanno proposto la realizzazione della Coppia di Ferrara, facendone (ri)scoprire aroma, unicità ed identità del pane tradizionale; nelle vetrine del centro poi in collaborazione con l’assessorato al Commercio è stata proposto l’allestimento e le degustazioni a tema “Dolcetto o Scherzetto” colorando il centro dei motivi autunnali.