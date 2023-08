Il ponte di Sabbioncello "Lavori ancora in corso, paesi isolati e gravi danni"

Non si placano le polemiche sul ponte sul Volano di Sabbioncello San Vittore, che unisce i territori di Ferrara e Copparo. A sollevare il tema, questa volta, è Daniele Patracchini del direttivo di Azione. "I lavori tardano – afferma –. Nei giorni scorsi sulla stampa sono apparsi articoli dove si annunciava con entusiasmo l’inizio dei lavori in anticipo rispetto alle date programmate.

Il 17 luglio era la data prefissata.

Oggi i lavori sono in corso. È stato intercluso l’accesso al ponte per gli automezzi, i pedoni e le bici creando grande difficoltà e disagio alle comunità di Sabbioncello San Vittore, Denore e Viconovo". Il cronoprogramma, prosegue l’esponente di Azione, "non è conosciuto nei dettagli con chiarezza. L’accantieramento è concretamente visibile; rimane assolutamente necessario mantenere la possibilità per i pedoni e per le biciclette di attraversare in sicurezza, per ora sul lato destro e successivamente dall’altro lato. Occorre mantenere la comunicazione fra le frazioni e chiarire modalità e tempi dei lavori. Visitando in questi giorni Sabbioncello, Patracchini constata "la presenza di numerose attività commerciali che hanno subito un grave danno e i cittadini di entrambe le sponde del Volano hanno subito un disservizio. Nessuno se ne è preoccupato né prima né ora; chi mai provvederà a ristorarle per quanto accaduto".

La situazione in questi giorni, prosegue l’esponente di Azione, "è stata peggiorata dalla chiusura di un tratto stradale che impedisce ancor di più ai cittadini la possibilità di muoversi liberamente. Si aggiunge alla gravità della situazione anche l’esecuzione di lavori a Final di Rero, la chiusura del ponticello di Fossalta, ed ecco così confezionata una situazione negativa e sfavorevole per gli abitanti di Sabbioncello e zone limitrofe. Il paese è irraggiungibile se non con percorrenze di oltre 30 chilometri. e lo sarà per lungo tempo". Quanto descritto, conclude, "è sotto gli occhi di tutti, ma nessuno interviene; sarebbe opportuno incontrare le comunità ascoltando le loro necessità, le loro rimostranze, i loro consigli. Peccato che ciò non avvenga. Ci auguriamo di essere smentiti a brevissimo, non tanto dalle affermazioni delle amministrazioni, quanto dai fatti. È necessario ed indispensabile concludere nel più breve tempo possibile l’intervento affinché sia consentito alle comunità, ai cittadini, agli abitanti, alle attività commerciali di ritornare alla normalità".