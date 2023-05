"Il ponte è sicuro Basta allarmismi"

"Non si tratta di un danno al ponte ma di un vecchio manufatto e non vi è nessun pericolo". E’ così che il sindaco di Poggio Renatico Daniele Garuti, tranquillizza la popolazione dopo che sui social una persona aveva pubblicato una foto del ponte tra Poggio e San Venanzio parlando di ‘un danno’. "E’ un allarme che però è frutto solo dell’inganno della prospettiva – spiega Garuti – la trave in questione non è del ponte ma del vecchio manufatto che 60 anni fa veniva adibito a chioschetto. Siamo venuti a sapere del post e abbiamo fatto subito un sopralluogo temendo si trattasse di altro ma confermiamo che non vi è nessun pericolo per il ponte essendo che l’infrastruttura e il blocco oggetto del cedimento, sono due manufatti diversi".