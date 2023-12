Il ponte Rana verso l’inaugurazione

Si prepara l’inaugurazione del 16 dicembre per il nuovo Ponte della Rana "Armando Bononi". Sono iniziate le asfaltature sull’impalcato e lungo le due sommità arginali. "La tabella di marcia è ben pianificata e sta seguendo il calendario concordato – sottolinea il sindaco Simone Saletti –. Gli asfalti sono l’ultima lavorazione di grande impatto sul nuovo Ponte Rana-Bononi. Terminati questi, si entrerà nell’ultima fase propedeutica all’inaugurazione, ovvero quella dei dettagli e delle rifiniture". L’inizio della posa dell’asfalto certifica la fine di un percorso di ricostruzione iniziato sostanzialmente all’indomani del sisma stesso. Se infatti è vero che il cantiere ha vissuto una durata ristretta, ovvero un anno e sei mesi per completare interamente demolizione e ricostruzione, è pur vero che nel corso degli anni sono stati necessari vari passaggi cruciali prima di giungere all’avvio delle opere. "I danni del terremoto furono ingenti e diffusi – ricorda il primo cittadino –. All’amministrazione dell’epoca, guidata da Alan Fabbri, un fatto divenne subito chiaro: il Ponte Rana, pur se ancora percorribile, doveva essere ricostruito. Iniziò quindi una lunga fase di confronti a tutti i livelli istituzionali da cui la Città di Bondeno uscì vittoriosa, facendo mettere al centro dell’agenda la necessità del rifacimento dell’infrastruttura viabile che congiunge il Centro Storico con il Quartiere del Sole. Mettere nero su bianco la ricostruzione fu una conquista determinante", rimarca ancora Saletti. L’amministrazione di Fabio Bergamini ha focalizzato la soluzione più efficace : "Costruire un secondo ponte – puntualizza il sindaco –. Certo, non un ponte qualsiasi, bensì il ponte di Borgo Scala, un’infrastruttura attesa da quarant’anni, la cui rilevanza divenne d’improvviso più attuale che mai. Il resto è storia: il 4 gennaio 2020 il ponte ’Mons. Vincenzi’ venne inaugurato e oggi sta svolgendo in pieno la sua funzione". Per la realizzazione dei due ponti, collocati a meno di un chilometro di distanza l’uno dall’altro, le tre amministrazioni che si sono susseguite hanno dovuto reperire oltre 5 milioni di euro.

cl.f.