"Il porto è intasato dalla sabbia, impossibile uscire con le barche"

PORTO GARIBALDI

Stanno vivendo grosse difficoltà i pescatori di Porto Garibaldi. Il problema è legato alla presenza di un ingente quantitativo di sabbia all’imboccatura del porto canale che sta rendendo complicato, se non impossibile ai pescherecci, uscire ed entrare nell’area portuale. Non è la prima volta che si presenta tale situazione e dagli operatori del settore vengono sollecitati interventi urgenti per liberare l’imboccatura dalla sabbia, trasportata da mareggiate e correnti. "Ho già fatto presente la situazione – riferisce il presidente della Cooperativa Piccola Grande Pesca di Porto Garibaldi, Ariberto Felletti -. In queste condizioni, l’attività dei pescherecci è a forte rischio. Le imbarcazioni, a causa della sabbia all’imbocco, potrebbero ribaltarsi con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare. È, dunque, necessario un intervento di escavo urgente da parte della Regione che, al momento, non è ancora intervenuta, nonostante le sollecitazioni. In questo momento, l’unica attività di prelievo sabbia in esecuzione è nel versante di Lido degli Estensi, dove si sta raccogliendo materiale per le operazioni di ripascimento".

Felletti afferma di aver chiesto aiuto alle associazioni e al sindaco di Comacchio Pierluigi Negri per sollecitare una soluzione: "Spero davvero che possa darmi una mano, perché la situazione è davvero complicata". Innanzitutto, la richiesta è quella di effettuare uno scavo urgente per consentire ai pescherecci di spostarsi in sicurezza, ma in chiave futura occorrerà mettere mano a un intervento che possa essere finalmente risolutivo per garantire piena fruibilità del porto canale.

v.f.