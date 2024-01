Il ’post alluvione’: "Partita ristori. Il 100% dei danni sarà risarcito"

"Rilanciare le filiere nel post alluvione", su questo tema si è discusso ieri sera a Filo, nella sala riunioni dell’azienda vitivinicola Garusola. E’ stata una giornata di lavoro e confronto per arrivare alla co-imprenditorialità. Il mondo agricolo secondo il direttore generale della cooperativa "Giulio Bellini", un colosso della cooperazione agricola a livello interregionale, soffre di un peccato originale. "Non riusciamo a fare squadra – ha sottolineato Sante Baldini, direttore generale e presidente onorario – Dobbiamo incentivare e migliorare le filiere e collaborare con le industrie, per incidere in quello che sarà il valore aggiunto". A Filo c’erano tutti gli attori per far crescere la filiera agricola, con l’eccezione della grande distribuzione, che è importante, perché come ha evidenziato Giuseppe Ciani, direttore del Molino Simo Bia e presidente della cooperativa Bellini, "la grande distribuzione in questa fase fatica a far tornare i conti e si rifanno con noi". Anche l’agroindustria morde il freno. Mauro Fanin, amministratore delegato di Cerealdock’s, mette in luce che "è difficile fare programmazione in un contesto così variabile. L’inflazione ci ha aiutato un po’ nell’esportazione, oltre al made in Italy, che tira ancora. Le aziende devono fare più sistema e gli agricoltori pensino a produrre e fare dei contratti di filiera". L’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano, ha portato buone notizie per il comparto e per il ristoro degli ingenti danni dell’alluvione dello scorso mese di maggio. "Ci siamo trovati di fronte a una catastrofe climatica, per non parlare delle gelate fuori stagione e delle grandinate. I danni ammontano a 9 miliardi, uno dei quali per le sole colture. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Commissione europea Ursula von dei Leyen hanno mantenuto la promessa e portato risorse per ulteriori 1,2 miliardi, cui si aggiungeranno le risorse stanziate dal governo. Ribadisco che siamo intenzionati al ristoro del 100 per cento dei danni subiti, ma è importante che siamo messe a disposizione di aziende e agricoltori il prima possibile". Sempre Calvano ha aggiunto che la Regione è stato l’unico ente a venire incontro alle esigenze in modo tempestivo, che arriveranno ulteriori 100 milioni dal Piano di Sviluppo Rurale, altri 300 milioni da altri capitoli di spesa, infine 50 milioni dalla solidarietà tra enti regionali.

Franco Vanini