Il post alluvione: "Ponte danneggiato, costretta a lasciare la mia casa in collina"

Un ponte su un rio, nelle carte recenti non c’è traccia. Una strada, due per la verità, che i residenti dicono siano pubbliche. Il Comune sostiene invece siano private, una gestita da un consorzio. Sono i confini entro i quali da mesi si svolge il braccio di ferro tra una decina di residenti di uno spicchio di collina a Castel San Pietro Terme e il Comune. Tra loro c’è Anna Lisa Aguiari, di Portomaggiore, dipendente di un’azienda di trasporti.

Il 2 maggio dello scorso anno, l’alluvione, una fiume d’acqua. Spiega: "La zona è stata allagata, per giorni. Il rio è uscito dagli argini. La situazione è rimasta così per giorni. Quando l’acqua si è ritirata del ponte c’era ben poco, aveva scavato sotto. Anche le due strade, via Gaianetta e via Vignola, sono state danneggiate. Adesso su quel ponte le auto non ce la fanno a passare, i camion devono fermarsi. Se succede qualcosa di grave i mezzi di soccorso non riescono ad arrivare. Una situazione pericolosa". Proprio l’altro giorno, una novità. Il consorzio Gaianetta, la data sul documento è del due maggio, convoca un incontro con i residenti per il 16 maggio. All’ordine del giorno il preventivo per l’asfaltatura di un tratto di via Gaianetta. Il comune pagherà il 50%. Ma la questione del ponte, passaggio per una decina di famiglie, resta aperta. Dice il sindaco di Castel San Pietro Terme, Fabio Tinti: "Una strada è gestita da un consorzio del quale facciamo parte, l’altra via e il ponte non sono di proprietà pubblica. Tra l’altro non si tratta di strade principali ma di diramazioni". A preoccupare i residenti è l’attraversamento su rio Vignola che porta alle case. "L’asfaltatura di cui è stato fatto il preventivo – sottolineano – non è indispensabile mentre il rifacimento del ponte lo è, eccome". Piove sul bagnato. La casa di Anna Lisa Aguiari, una struttura in pietra, aveva bisogno già prima dell’alluvione di lavori. Dopo il maltempo di maggio la situazione si è aggravata. Una crepa taglia un angolo. "Non passano i camion per fare i lavori, le aziende si rifiutano di venire. Così sono dovuta andare via, con mia figlia che è ingegnere – racconta –. Abbiamo portato via il nostro cavallo tendendolo per le briglie, guidandolo passo passo lungo quella strada, sul ponte. Adesso l’abbiamo portato ad Ostellato. Gli altri animali, li abbiamo dovuti regalare. Siamo andati ad abitare nella nostra casa a Portomaggiore e lì abbiamo lasciato tutto, non riusciamo a portare via niente, i mobili. Nessuno si azzarda a passare di lì con un camion".

Una vicenda complessa. Via Gaianetta è di un consorzio del quale fanno parte il Comune e i privati. Via Vignola secondo i residenti è a uso pubblico, il comune ritiene invece che non sia così. Poi c’è quel ponte, nelle carte più recenti non si trova. Bisogna accedere alle mappe militari che sono nell’archivio a Firenze. "Il ponte si trova su un rio, è quindi pubblico – la convinzione di Aguiari –. E la nostra casa è lì, con quella crepa, senza poter fare i lavori, senza poter portar via le nostre cose. Abbiamo mandato alcune pec alla Protezione civile, chiedendo un interessamento. Nessuna risposta".