Il pranzo come momento di condivisione, un momento di incontro tra il Barco e il Doro. Fondi per diecimila euro dall’amministrazione

Il pranzo come momento di condivisione e opportunità di costruire una rete relazionale stabile, contro la solitudine e a rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità. É ripreso nel cuore dei quartieri Barco e Doro, neii locali di via Gigi Medini 28, il progetto di accoglienza ‘Il tuo pranzo insieme’ realizzato dall’associazione ‘Intorno a te’ con la cooperativa Castello e con il sostegno dell’assessorato alle Politiche sociali. Per la realizzazione dell’azione l’amministrazione ha destinato un contributo di 10mila euro e l’ha inserita nel Piano di zona 2023 per la salute e il benessere sociale del distretto Centro-Nord, di cui Ferrara è capofila. "Ne ‘Il tuo pranzo insieme’ è evidente – afferma l’assessore Cristina Coletti – la volontà da parte degli ideatori del progetto di essere di supporto alla cittadinanza. Condividere un momento così importante della giornata può essere di grande aiuto nella riduzione del divario sociale, nel contrasto alla solitudine e alla povertà sociale". I partecipanti sono accolti – dal lunedì al venerdì dalle 12 in via Medini in ambienti senza barriere e pertanto accessibili a tutti – da 2 volontari di ‘Intorno a Te’.