Il pre gara del mister. Di Carlo: "Dobbiamo mangiare l’avversario"

La Spal deve entrare in campo per "mangiare" l’avversario. La carica di Mimmo Di Carlo, alla vigilia di Spal-Arezzo, si percepisce dalle sue parole del pre gara. "Da quando sono arrivato, la squadra è cresciuta molto – spiega – sta acquisendo maggiore sicurezza nei propri mezzi attraverso le prestazioni, l’atteggiamento e i risultati. Dobbiamo continuare a lavorare su questi aspetti senza farci ingannare dalle squadre che incontriamo perché l’ultima può essere la prima e viceversa. Nel girone di ritorno tutte le gare sono difficili. C’è l’Arezzo, giochiamo per vincere, siamo nel nostro stadio, dobbiamo trascinare i nostri tifosi. Niente voli pindarici, siamo ancora in zona play-out, davanti a noi c’è l’Ancona, il primo obiettivo è raggiungerla".

Ci potranno essere novità di formazione?

"Finalmente ho a disposizione i terzini sinistri. Bruscagin probabilmente non ricoprirà quel ruolo. Tripaldelli è più avanti di Saiani che è appena rientrato, mi aspetto sia da lui, se dovesse giocare, sia da tutta la squadra, una prestazione maiuscola. La differenza la farà la voglia di vincere che avremo rispetto all’avversario. Al centro? Con Peda squalificato ci sarà Bruscagin o Fiordaliso".

A Fermo ha visto una Spal rinunciataria?

"La Fermana l’avevamo studiata. Sapevamo che era una squadra che poteva concedere lo spazio per vincere la partita e non siamo stati bravi a sfruttarlo. Bisognava essere più concreti ed incisivi. Però abbiamo dimostrato di saper soffrire, questo mi è piaciuto. Siamo andati sotto, abbiamo sofferto, ma poi abbiamo pareggiato. Alla fine si poteva anche perdere, ma pure vincere, e questo è il campionato che ci attende da ora in poi". Che gara si aspetta contro l’Arezzo?

"Voglio vedere una squadra non protagonista, super protagonista. Dobbiamo mettere alle corde l’Arezzo, ben sapendo che è una squadra che è fortissima nelle transizioni, perché ha giocatori veloci e rapidi nell’uno contro uno, ed è organizzata, ha un allenatore bravo che la fa giocare bene. Dovremo metterci qualcosa in più, di testa e di cuore".

Galeotti può essere definito il portiere titolare?

"Ad oggi sì, c’è Alfonso dietro che spinge come un dannato e questo mi piace molto perché vuol dire che anche lui vuole essere protagonista. Tutti stanno spingendo forte e quando questo succede un allenatore può essere fiducioso".

Maistro verrà riconfermato? "Lui è un giocatore di qualità alta, come Edera, Siligardi, Dalmonte, Rao come esterni. Può giocare, a Fermo ha fatto bene, non è riuscito a fare quello che di solito fa, nel senso della conclusione, ma le giocate le ha fatte. Che faccia novanta minuti, venti o trenta, deve entrare forte, come lo voglio per tutti gli altri giocatori. Oggi la Spal è più importante di ogni giocatore singolo".