Il prefetto Marchesiello in visita al comando della Guardia di finanza

Ieri mattina, il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello ha fatto visita alla Caserma ’Finanziere Bruno Bolognesi’ di via Palestro, sede del Comando provinciale, del Nucleo di polizia economico – finanziaria e del Gruppo di Ferrara. Accolto dal comandante provinciale, colonnello Gabriele Sebaste, il prefetto ha visitato i locali della caserma Bolognesi, porgendo i saluti augurali al personale in servizio. Successivamente ha incontrato tutti gli ufficiali e i comandanti dei reparti dipendenti ed ha partecipato a un briefing illustrativo del contesto macroeconomico estense e dei principali risultati conseguiti nella corrente annualità a tutela della legalità economico - finanziaria. Al termine dell’incontro il prefetto ha ringraziato per l’accoglienza ed espresso parole di apprezzamento ed elogio alle Fiamme Gialle ferraresi "per il servizio quotidianamente svolto a tutela delle entrate dello Stato", nonchè sul "corretto utilizzo delle risorse pubbliche tratte dai bilanci del nostro Paese e dell’Unione Europea, in piena sinergia con le altre Istituzioni". Il comandante provinciale ha ringraziato Marchesiello rinnovando "la massima disponibilità e collaborazione del Corpo all’Istituzione prefettizia nel fornire il proprio contributo, in concorso con le altre Forze di Polizia, a tutela dell’ordine pubblico e per garantire la sicurezza dei cittadini della provincia estense".