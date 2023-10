Il prefetto Marchesiello in visita al municipio

Il nuovo prefetto di Ferrara, Massimo Marchesiello, è stato ricevuto ieri a Portomaggiore in municipio. Marchesiello. Da poco insediato, la sua scelta è stata quella di incontrare sindaci e giunte, recandosi personalmente in tutti i Comuni, un segnale di attenzione che in città è stato apprezzato.

"Abbiamo avuto una piacevole ora di confronto sui temi di Portomaggiore e del territorio provinciale – commenta il sindaco, Dario Bernardi - lo ringraziamo davvero per la disponibilità a collaborare che ha mostrato, fondamentale nell’ottica di reciproco aiuto tra istituzioni per il bene comune. Da parte nostra un sentito augurio di buon lavoro e in bocca al lupo". Hanno fatto corona al primo cittadino il vicesindaco Francesca Molesini e gli assessori Michela Bigoni, Angelo Trentini, Enrico Belletti e Gian Luca Roma. In cima all’agenda tra i temi trattati il caporalato e l’immigrazione straniera. A questa visita del prefetto ne seguiranno altre nei comuni perché il prefetto è vicino al territorio, collabora con le amministrazioni in chiave interistituzionale.

Il sindaco e la giunta hanno illustrato al prefetto i tratti strutturali dell’area comunale, le filiere produttive e il tessuto economico e sociale del territorio, oltre che i problemi emergenti. Il Prefetto ha ringraziato il Sindaco e la comunità di Porotmaggiore per la cordiale accoglienza ed ha assicurato la costante collaborazione istituzionale da parte dell’ufficio territoriale del governo sulle diverse tematiche che interessano il territorio, nell’ottica di una proficua e rinnovata attenzione nei confronti delle comunità locali.

f.v.