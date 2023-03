Il prefetto ricorda le vittime delle mafie alla fattoria di Longastrino

C’era anche il prefetto di Ferrara a Longastrino domenica scorsa, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie domenica si è svolta une bella iniziativa a Longastrino, in via Giuliana, un luogo che è stato confiscato alla mafia e al quale l’amministrazione comunale di Argenta sta lavorando affinché sia restituito alla comunità. Impegno che prosegue fin dal primo giorno con le istituzioni, e domenica insieme a loro c’era anche il prefetto di Ferrara Rinaldo Argentieri, le forze dell’ordine, Lamberto Casari, l’amministratore dell’azienda. "Con la comunità di Longastrino e con Libera Emilia-Romagna e Libera Ferrara, che dal primo giorno sono state vicine al progetto, ma che da qualche mese ci hanno proprio messo i piedi dentro grazie a un progetto di partecipazione finanziato dalla Regione Emilia-Romagna – afferma il sindaco di Argenta, Andrea Baldini - che si è avviato da pochi mesi e del quale vedremo i primi eventi pubblici a breve. L’obiettivo è fare in modo che qui si possa realizzare un’attività economica che sta in piedi, cammina per le proprie gambe e mentre cammina sa stare dietro agli ultimi, un luogo di aggregazione, di inclusione sociale e di riabilitazione e che possa insegnare ai ragazzi a stare con i piedi sulla propria terra, per evitare che se ne appropri qualcun altro".

f. v.