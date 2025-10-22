Il premio Donna d’autore. Una scultura per Silvia Poiata, esperta di estetica oncologica

"Encomiabile dedizione nel coniugare la professionalità dell’estetica con l’alta sensibilità sociale, elevando il suo lavoro a vera missione di cura e supporto psicologico". Inizia così la motivazione con cui Silvia Poiata, estetista con una specializzazione in estetica oncologica, ha ricevuto, lunedì, il ‘Premio Donna d’Autore 2025 – IX edizione’, organizzato da Aide Nettuno (Associazione Indipendente Donne Europee). Il premio, una scultura-gioiello della fashion designer Fina Scigliano, è stato consegnato a Silvia Poiata dalla presidente di Aide Anna Silvia Angelini, nel corso di una cerimonia che si è svolta a Roma, nella sala della regina di palazzo Montecitorio.

"Dedico questo premio a tutte le donne che lottano con coraggio – ha detto Poiata dopo la consegna del premio – Sono orgogliosa di essere stata scelta tra donne straordinarie a livello nazionale, e ringrazio Anna Silvia Angelini e la giuria che l’ha affiancata nella scelta". Silvia Poiata è estetista e conduce un’attività professionale molto conosciuta a Ferrara: in questa veste è componente del direttivo di Cna Benessere e sanità e presidente del Mestiere dell’estetica. Inoltre, da anni ha acquisito la qualifica di specialista in estetica oncologica Apeo (Associazione Professionale di Estetica Oncologica). Proprio questa sua attività, finalizzata al benessere dei pazienti oncologici, che Silvia porta avanti come volontaria alla Fondazione Ado e strutture ospedaliere, ha motivato il conferimento del Premio Donna d’Autore. "Silvia Poiata – si legge ancora nella motivazione – ha saputo trasformare un servizio in un gesto di profonda umanità, agendo sul recupero dell’autostima e della dignità in un momento di profonda fragilità".