Il Premio Estense a Marzio Mian: "Il giornalismo, bagliore di luce". Augias: "Teniamoci stretta l’Europa"

Dove osano le aquile? Quella d’oro, sulle rive del Volga. In quella Russia profonda, in cui è complesso riavvolgere il nastro della storia. In cui la paura della democrazia prevale sulla volontà di uno zar forte. Marzio Mian, col suo Volga Blues (Feltrinelli), si aggiudica una 61esima edizione del Premio Estense che sa di consapevolezza e guarda al futuro. Emblematico, in questo senso, il passaggio di testimone alla guida della fondazione tra Gian Luigi Zaina e Andrea Pizzardi che subentrerà dall’anno successivo. Confindustria Emilia conferma – anche per bocca della vicepresidente, Sonia Bonfiglioli la volontà di immaginare il Premio come "un momento di responsabilità civile" e i giornalisti protagonisti forieri di "un bagliore di luce in questi tempi foschi". Accanto all’associazione di categoria i partner del territorio e Azimut – rappresentato dall’amministratore delegato, Monica Liverani – che si inserisce nello stesso solco.

È un’edizione di grandi nomi, di grandi firme e di grandi aspettative. E a completare la ’rosa’ c’è un pilastro del giornalismo italiano come Corrado Augias, vincitore del riconoscimento Granzotto. Dalle sue parole emerge la consapevolezza di vivere un Paese "che ancora non riesce a essere unito", in un tornate della storia burrascoso e complesso. Tant’è – dice il giornalista – che "la terza guerra mondiale è già scoppiata, benché in una forma differente rispetto a quella che conosciamo. Ma basta una scintilla, in questo clima di costante attrito, a far deflagrare il tutto". Sono venuti meno, da questa parte dell’Oceano, i punti di riferimento. "L’America – prosegue – non è più quella dei carri armati che nel ’44 vidi liberarci dai nazi-fascisti sull’Appia. Ora è un Paese in mano a un mezzo pazzo". Ecco perché – è l’urgenza indicata – "bisogna tenerci stretta l’Europa, più di quanto facciamo". Il vecchio Continente per il quale Paolo Rumiz – tra i finalisti con il suo Verranno di Notte. Spettro della barbarie in Europa – auspica "una migliore capacità di raccontarsi, di narrarsi". Ecco perché, "oltre a politici validi, servirebbero bravi poeti". La sua è la prospettiva del viaggiatore. Delle scarpe consumate – per davvero – e dei taccuini stropicciati nelle tasche delle giacche. "Questo libro – rivela – nasce da una congerie di appunti che ho scritto nel tempo. Pieni di angoscia, che tenevo in una scatola da scarpe disordinati. Poi, prima delle ultime elezioni europee, ho sentito l’esigenza di dar loro una forma". L’inquietudine è un sentimento che, carsicamente, torna negli interventi dei finalisti incalzati sul palco dell’Abbado dalla ’regina’ Cesara Buonamici. Gad Lerner – con il suo Gaza. Odio e amore per Israele – è tra i più netti nel fornire la propria lettura di quanto accade in Medio Oriente. "Da ebreo – scandisce – mi sono sempre battuto per la convivenza tra i due popoli, che parte quindi dal riconoscimento reciproco e dai due Stati. È questa l’unica soluzione auspicabile. Israele, dopo il massacro del 7 ottobre, è caduta nel tranello dei terroristi di Hamas". Il volto disumano della sofferenza ha le sembianze di una corsia. Codice Rosso (Fuori Scena) è un’inchiesta per la quale le autrici Milena Gabanelli e Simona Ravizza hanno speso tempo ed energia. E, soprattutto, "abbiamo cercato, assieme agli esperti, di dare una lettura corretta dei dati che ci venivano forniti. Dalle liste d’attesa alle prestazioni erogate". Qualcosa non tornava. Qualcosa non torna. Allora "occorre che la politica abbia la volontà, a partire dalle Regioni, di cambiare il sistema. Anche uscendo dalle logiche lobbistiche dei medici di medicina generale, salvaguardando il nostro sistema sanitario nazionale che, solo sulla carta purtroppo, è il migliore di tutti". Ma è là, dove il fiume scorre come il sangue di un’intera nazione, come elemento identitario in cui una società composita trova la sua sintesi, che vola l’Aquila d’oro. "Putin – chiude Mian – ha incontrato sulla sua strada il peggior nemico: probabilmente nessun altro popolo avrebbe resistito come sta facendo quello ucraino. Ma la Russia, idealmente, non può perdere". O forse, è già successo? Una questione di coscienza.