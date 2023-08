Il premio ‘Mujeres nel cinema’ Primadonna, storia di coraggio

di Paolo Micalizzi

Abbiamo incontrato nei giorni scorsi la regista ferrarese Miriam Previati alla VI edizione del Saturnia Film Festival. Era lì per consegnare alla regista Marta Savina il premio delle Mujeres nel Cinema, associazione di donne che lavorano nel cinema, da lei fondato il 9 ottobre 2019, a sostegno delle professioni al femminile.

La regista Marta Savina è stata premiata per il suo film d’esordio nel lungometraggio ‘Primadonna’, film drammatico ambientato in Sicilia durante gli anni Sessanta, ispirato alle vicende di Franca Viola, la prima donna italiana che ha rifiutato pubblicamente il matrimonio riparatore. In “Primadonna” protagonista è Lia (Claudia Gusmano), ragazza di 21 anni che coltiva la terra nonostante sia “femmina” e per l’epoca sia più adatto che lei stia in casa insieme alla madre e si dedichi alla cura della casa e delle altre faccende domestiche. Una donna molto bella su cui cade l’attenzione di Lorenzo (Dario Sita), figlio del boss del paese. Lei però rifiuta le sue avances, provocando l’ira del giovane, che decide di rapirla e prendere con la forza ciò che gli è stato negato. Quando a Lia viene proposto il matrimonio riparatore, la ragazza va contro queste regole sociali non scritte e fa qualcosa che in quel periodo nessuno si sarebbe mai immaginato: rifiuta le nozze e decide di portare sia Lorenzo che i suoi complici in tribunale, dove alla fine testimonierà e i rapitori saranno condannati. Una complessa tematica di violenza che riguarda anche la realtà contemporanea.

Circa l’associazione ‘Mujeres nel Cinema’, Miriam Previati dichiara che essa conta oggi 13.500 donne, non solo italiane. L’intento è di fare aumentare le Quote Rosa senza voler parlare di Quote Rosa, affinché sia messo in risalto il valore e il talento delle professioniste meritevoli che ne fanno parte. In Emilia – Romagna c’è un sottogruppo di 622 socie di cui una trentina(registe, sceneggiatrici, attrici, ecc.) nella nostra città. Trasferitasi a Roma nel 2016 Miriam Previati ha oggi al suo attivo 3 cortometraggi e 2 Video. Adesso ha in progetto un lungometraggio di produzione italo – tunisina in cui lei è sceneggiatrice e regista di un film il cui titolo provvisorio è “Le ragazze del Chalie’s Café”. Gli è stato proposto dai produttori a realizzarlo dopo il successo del suo cortometraggio “Mi chiamavo Eva”.