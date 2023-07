Il Premio Oscar Nicola Piovani a palazzo Bellini Un racconto autobiografico in note musicali

Il Premio Oscar Nicola Piovani (nella foto) sarà protagonista, questa sera alle 21.15 sul palcoscenico dell’Arena di Palazzo Bellini. Il pianista, compositore, direttore d’orchestra, artista poliedrico e autore di celebri colonne sonore per il cinema si esibirà nel concerto ‘Note a margine’, un racconto autobiografico in musica al pianoforte e con l’accompagnamento di Marina Cesari al sassofono e Marco Loddo al contrabbasso. Lo spettacolo ‘Note a margine’, originariamente commissionato a Nicola Piovani dal Festival di Cannes nel 2003 col titolo Leçon Concert e oggi presentato al pubblico dell’Emilia Romagna Festival che fa tappa nella città lagunare, propone un racconto musicale che attraversa le esperienze lavorative e di vita del compositore romano. Il concerto traduce in ‘note’ anni di percorsi, di ricerca compositiva, di intuizioni brillanti e grandi invenzioni che hanno segnato la collaborazione di Piovani con registi di calibro nazionale e internazionale, come Roberto Benigni (le musiche indimenticabili di ‘La vita è bella’ gli valsero l’Oscar per la migliore colonna sonora nel 1999), Federico Fellini, Bigas Luna, i Fratelli Taviani e molti altri. Piovani, il cui padre Alberico era musicista nella banda musicale del suo paese (Corchiano), ha raccontato di come da giovane capì che il suo sogno sarebbe stato quello di ‘fare la musica per il cinema’ dopo aver visto 8 ½ di Federico Fellini (con le musiche di Nino Rota). E pensare che un giorno avrebbe lavorato davvero con il grande Fellini, scrivendo le colonne sonore dei suoi ultimi tre film (Intervista, Ginger e Fred, La voce della Luna).

Il concerto presenta queste e altre celebri (seppur diverse) composizioni, come le musiche composte da Piovani per grandi film come Good morning Babilonia di Paolo e Vittorio Taviani, e per il teatro di Vincenzo Cerami, a testimoniare la grande poliedricità dell’artista romano. Prima del concerto, ci sarà la possibilità di visitare il Museo Delta Antico con biglietto ridotto fino alle 20, per tutti coloro che esibiranno la prenotazione al concerto (per informazioni: 0533-311316 – 0533-3141154). L’ingresso è gratuito esclusivamente con prenotazione obbligatoria del posto su Vivaticket (online e nei punti vendita). In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà alla sala polivalente in via Agatopisto 7.