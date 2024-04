Il Premio Stampa a Barbujani. L’omaggio a Marco Gardenghi

Un doppio momento per ricordare il compianto giornalista Marco Gardenghi e consegnare il Premio Stampa a Guido Barbujani. La cerimonia si è tenuta ieri mattina nella sala consiliare del municipio. La giornata è iniziata con un corso di formazione organizzato dall’Ordine dei giornalisti, Fondazione regionale giornalisti, Aser e AsFe sulle fonti scientifiche e il ruolo della deontologia. Al termine dell’incontro la cerimonia in ricordo di Gardenghi e la consegna del Premio Stampa. In sala erano presenti il prefetto Massimo Marchesiello, l’arcivescovo Gian Carlo Perego, l’assessore Andrea Maggi e la consigliera regionale Marcella Zappaterra. Alla moglie del giornalista, Vita, e alla figlia Elisabetta è stato consegnato un riconoscimento da parte dell’assessore Maggi (foto in alto). Marco Gardenghi, scomparso prematuramente tre mesi fa a soli 69 anni, ha dedicato buona parte della propria attività professionale al sindacato, ricoprendo instancabilmente ruoli importanti a livello regionale e nazionale.

A seguire l’Assostampa, presieduta da Antonella Vicenzi, ha consegnato il riconoscimento dei giornalisti ferraresi a Guido Barbujani, un’opera del pittore bondenese Gianni Cestari (foto in basso). Il Premio ha ricevuto il patrocinio della Regione, del Comune, della Provincia, di Aser e Fnsi. Nei giorni scorsi l’assemblea dei giornalisti dell’Associazione stampa si è riunita per scegliere il vincitore del Premio Stampa. All’unanimità è stato votato il nome di Guido Barbujani, 69 anni, genetista, autore di romanzi e saggi di successo, divulgatore e accademico di Unife.

Le motivazioni del premio: "L’autorevolezza scientifica del professor Barbujani, e unita la sua intensa attività di divulgatore dei valori e delle conoscenze scientifiche ne fanno il candidato ideale per il Premio dell’Associazione stampa di Ferrara. Il rigore e l’efficacia con cui Barbujani ha saputo coniugare ricerca scientifica di livello internazionale con un costante e consapevole impegno per la diffusione di antidoti efficaci alle storture determinate dalle false ideologie razziste, non può che incontrare il favore di un’associazione di giornalisti che ha, come propria stella polare, i valori della ricerca della verità, della diffusione delle conoscenze e della corretta informazione".

m. t.