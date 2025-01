Il ’Premio stampa’ va alla Caritas: "Per il valore sociale del suo lavoro"

Si è riunita mercoledì, come consuetudine all’Astra di viale Cavour, l’assemblea dei giornalisti dell’Associazione stampa Ferrara, sezione provinciale dell’Associazione stampa Emilia-Romagna, il sindacato dei giornalisti. Un incontro finalizzato per decidere l’attribuzione del Premio stampa, tradizionale riconoscimento dello storico sodalizio che proprio quest’anno festeggia i 130 anni di vita.

L’associazione ferrarese presieduta da Antonella Vicenzi (presenti per l’occasione anche il presidente Aser Paolo Maria Amadasi e il segretario aggiunto Fnsi Matteo Naccari), ha deciso a maggioranza di premiare la Caritas diocesana Ferrara e Comacchio (un gruppo nella foto), che si distingue "per l’elevato valore sociale – questa la motivazione – delle attività di promozione e coordinamento delle iniziative caritatevoli e di assistenza in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi".

L’organismo pastorale, spiega una nota, è espressione della dimensione caritativa dell’Arcidiocesi guidata da monsignor Gian Carlo Perego, mentre il direttore Paolo Falaguasta ne gestisce l’attività ordinaria. Assostampa Ferrara esprime il proprio apprezzamento per la scelta della Caritas diocesana, che con i suoi volontari "testimonia l’impegno concreto e quotidiano a beneficio delle persone bisognose di aiuto, contribuendo in questo modo a dare lustro alla città e al territorio". Il riconoscimento sarà consegnato ad aprile nel corso di una cerimonia che si terrà a Palazzo Naselli Crispi (via Borgoleoni 28), prestigiosa sede del Consorzio Bonifica Pianura. L’evento è inserito nel programma dei festeggiamenti del 130esimo anniversario dell’Associazione dei giornalisti, il cui calendario di iniziative è in corso di elaborazione.

"Come Caritas siamo felici e onorati per questo prestigioso riconoscimento da parte dell’Associazione stampa – è il commento del direttore Paolo Falaguasta –. Dal 1973 ci impegniamo 24 ore su 24, ogni giorno della settimana, per fornire pasti, offrire vestiti e generi di prima necessità e sviluppare progetti di accoglienza, supporto e reinserimento per tutte le persone fragili e bisognose, singole o con nuclei familiari, italiane e straniere, che si trovano nel territorio di Ferrara e in tutta la provincia, attraverso le Caritas parrocchiali. Una rete di operatori qualificati e volontari che da oltre 50 anni contribuisce con grande dedizione a migliorare la vita degli individui e delle comunità. Siamo felici di condividere con loro, con il nostro vescovo Giancarlo Perego e con tutti i nostri sostenitori la gioia di questo premio".