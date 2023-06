Il premio volontariato va alla Croce rossa

CENTO

Il Rotary Cento ha consegnato il tradizionale "Premio al volontariato", quest’anno individuato nella Croce Rossa - Comitato di Finale Emilia. All’incontro sono intervenuti i responsabili locali della storica e benemerita associazione che hanno illustrato ai presenti l’attività che svolgono gli oltre cento aderenti. Ha introdotto la riunione il presidente Giorgio Zoli, gli erano accanto i soci finalesi Claudio e Barbara Sabatini. Per la Croce Rossa erano presenti: Guberti Grazia (responsabile), Ferrarini Beatrice, Gozzi Barbara e Addai John. Il comitato, finalese opera da oltre trent’anni in campi ben precisi quali, in particolare, l’urgenza-emergenza, il sociale e i giovani. I volontari finalesi della Croce Rossa hanno ovviamente partecipato alla recente campagna di soccorsi a favore degli alluvionati della Romagna oltre ad espletare varie altre attività legate ad esempio al trasporto di feriti e malati. Sul fronte sociale intensa e apprezzata è la raccolta di prodotti alimentari per famiglie bisognose e, come si accennava, l’opera di intelligente e utile animazione per i giovanissimi di età compresa fra gli 8 e i 13 anni. Le necessarie risorse provengono da donazioni e da contributi a fronte di specifiche attività ludiche e di intrattenimento. E’ stata anche tratteggiata la storia della Croce Rossa nata addirittura nel corso della seconda guerra di indipendenza (1859) e specificamente al termine della battaglia di Solferino che vide le donne di Castiglione delle Stiviere dare vita a un primo nucleo di soccorsi, poi organizzato nella Croce Rossa che, pur avendo sede in Svizzera, ha quindi "l’anima italiana", come è stato giustamente sottolineato. Belle e toccanti le testimonianze dei volontari che hanno spiegato i motivi per cui hanno scelto di operare per la Cri nel segno della solidarietà, dell’umanità e della gratuità al di là di ogni divisione etnica.

a.l.