Il presepe artistico-meccanico nella mappatura nazionale

Il presepio artistico-meccanico di Serravalle è stato inserito da quest’anno nella mappatura nazionale dei presepi, indetta dal Ministero della Cultura e dall’associazione Città dei presepi con la collaborazione di Icpi (Istituto centrale per il patrimonio immateriale) e Unpli Proloco d’Italia. La suggestiva Natività, inaugurata lo scorso 18 dicembre nella località del comune di Riva del Po, viene allestita da 15 anni presso una sala del vecchio asilo parrocchiale da Carlo Gori, l’ideatore, e alcuni volontari che nel tempo si sono susseguiti, tra cui Mariella Cavalleretti e Carluccio Uccellatori. La struttura, la scenografia, le case e le movimentazioni sono realizzate tutte rigorosamente a mano, e proprio per questo motivo alcune parti e alcuni movimenti hanno richiesto un impegno di molte ore per la loro realizzazione. La particolarità, oltre agli effetti scenici e visivi di cui il presepe è ricco (come, ad esempio, i personaggi in movimento che ripropongono mestieri di una volta) è la possibilità di ‘entrare’ nel presepio, dove è stato ricreato un borgo. Sono presenti, inoltre, ruscelli che con i loro corsi d’acqua attraversano tutta la valle sapientemente ricreata e uno di questi, alla fine del proprio tragitto, aziona il mulino di un vecchio cascinale. Il presepe sarà visitabile sino all’8 gennaio: nei giorni prefestivi dalle 15 alle 18; nei giorni festivi dalle 10.30 alle 11.45 e dalle 14 alle 18; nei giorni feriali, invece, solo su prenotazione al numero 347-7032842. Per informazioni, è possibile contattare il numero 347-7032842, o inviare una e-mail a [email protected]