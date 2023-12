Il ’Presepe d’acqua’ sfila tra i canali

Saranno festività natalizie ricche di iniziative a Comacchio. Ad animare la vigilia, oggi alle 16.30, sarà ‘Comacchio: un Presepe d’acqua’ con il corteo di figuranti e suonatori di cornamuse che sfilerà fino alla Concattedrale di San Cassiano, anticipando la Santa messa. Non mancheranno l’animazione per bambini e la distribuzione di dolcetti a cura dell’associazione ‘Al Batal’. Alle 17, la Concattedrale ospiterà la tradizionale ‘Benedizione del Bambèn’, con la benedizione delle statue dei bambinelli e l’inaugurazione del presepe artistico della Basilica; alle 17.30 verrà celebrata la Santa messa della Vigilia, presieduta dall’Arcivescovo di Ferrara-Comacchio, monsignor Gian Carlo Perego. Alle 18.15 ‘Al Batal’ proporrà la rappresentazione natalizia ‘Tripunt come in tun Prasapi’, con musiche, balli a tema e fuochi piro-teatrali ad accompagnare la recitazione. Dalle 15, inoltre, aprirà le porte il Villaggio natalizio ‘ComacchioLand’ curato dall’associazione Marasue in collaborazione con VL Fusion Lab. Martedì si prosegue: in centro a Comacchio, alle 15.30 vi sarà l’animazione itinerante su trampoli ‘I Signori della Neve’ con la compagnia Acqualta, e all’Antica Pescheria, alle 16.30 saranno protagonisti i burattini di Massimiliano Venturi. A Porto Garibaldi ci sarà ‘Santo Stefano con noi’, con dalle 9 il mercatino, dalle 15 animazioni per grandi e piccini, alle 16 lo spettacolo musicale al Mercato Ittico e alle 18.30 l’attesissima fiaccolata sull’acqua, seguita dallo spettacolo pirotecnico.