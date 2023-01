Il presepe Scandellari esposto all’auditorium San Lorenzo a Cento

Ancora per qualche giorno sarà possibile ammirare il presepe ospitato nell’Auditorium San Lorenzo a fianco delle opere di Guercino e della sua Bottega. Stiamo parlando di tre ’Natività’ in terracotta, opera di Filippo Scandellari, prestate alla comunità centese dai due collezionisti Alberto e Sandra Alberghini. Le tre statuette rappresentano la Madonna con Bambino, San Giuseppe, un pastore. L’autore, Scandellari, è un grande artista del ‘700 bolognese, periodo in cui nasce e si sviluppa un’autentica fucina di talenti.