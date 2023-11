Il prete deejay ieri a Monsterland

A Lisbona ha fatto ballare un milione e mezzo di ragazzi, radunati al Campo da Graça del Parque Tejo per la Giornata mondiale della gioventù, ieri sera ha suonato a Monsterland, tra migliaia di ragazzi per il grande evento di Halloween a Ferrara Expo. Lui è don Guilherme Peixoto, il prete deejay della diocesi portoghese di Braga che ha coltivato la sua vocazione giovanile per la musica, e la musica techno in particolare. Il sindaco Alan Fabbri gli ha voluto dare il benvenuto ieri alla fiera prima dell’evento, dicendosi "felicissimo di incontrarlo" e definendolo "uno straordinario sperimentatore di nuovi linguaggi nella sua missione di prete".

"Sono onorato di essere qui", ha detto il sacerdote, ricevendo un omaggio dal primo cittadino, "per me questo invito è molto importante e rappresenta una grande opportunità, come prete e come deejay, di condividere la mia musica, e la mia fede attraverso la musica elettronica, con tanti giovani". "Halloween? So che è una festa pagana – ha aggiunto – ma questa è solo un’occasione per stare insieme e divertirsi. Sono sicuro che per tutti questi ragazzi non cambierebbe niente se oggi si celebrasse il carnevale o un’altra ricorrenza. Troppo spesso ci focalizziamo sul dettaglio e dimentichiamo la bellezza di condividere bei momenti insieme".