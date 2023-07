Il pride sfila in centro "Stop alle limitazioni per le educatrici queer"

di Lucia Bianchini

Musica e colore per il pride indipendente organizzato dal collettivo transfemminista Out nel pomeriggio di ieri. Alla sfilata hanno partecipato circa 300 persone che, partite da piazza Ariostea, hanno raggiunto corso Giovecca, piazzale Medaglie d’Oro e il montagnone. Il primo intervento dell’organizzazione è rivolto al Comune, per ricordare i motivi della manifestazione: "Non riusciamo a non pensare alle limitazioni introdotte nei confronti delle educatrici queer all’interno delle scuole: a quanto pare, far parte della popolazione Lgbtqia+ e fare formazione sui relativi temi è un argomento controverso. Non dimentichiamo le sospette richieste di censimento su persone che intendono effettuare la transizione di genere o che intendono abortire. Non possiamo ignorare i manifesti di provita e famiglia disinformativi che spuntano continuamente" negli spazi della città.

"Camminiamo per le strade di una città a misura di turista e consumatore – prosegue Simon Angelucci, attivista di Out –, e non di studente e cittadino, con la consapevolezza che i luoghi di promozione della cultura, gli spazi di aggregazione tutelanti per la popolazione queer e le piazze sono scarsi o privatizzati. Intanto, le poche realtà accessibili costruite e sostenute faticosamente da singoli gruppi sono limitate dal silenzio dell’amministrazione comunale, che pare non volersi adoperare per preservarle". Tra gli argomenti trattati negli interventi che si sono susseguiti si è parlato di carriera alias, di tematiche ambientali, di privatizzazione e di quanto accaduto al centro sociale La Resistenza che, come ha spiegato l’attivista Rachele, "sta lottando contro i continui attacchi politici da parte del Comune che, senza un reale motivo né un progetto concreto, vuole chiudere senza alternative un’esperienza che dura da anni e che è un importante punto di riferimento culturale e sociale per tutti".