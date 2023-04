Il primo Cantico di Francesco "Così sono tornata alla sua voce"

di Stefano

Marchetti

Era un giorno di fine febbraio quando Roberta Iannetti, 30 anni, dottoranda in Paleografia dell’ateneo di Ferrara, ha notato il singolare testo proprio sulla prima carta di un manoscritto che arrivava dell’ex convento di Santa Croce a Firenze...

"Quel codice contiene opere di Cassiano, monaco e scrittore ecclesiastico, ma mi sono accorta subito che quelle parole non erano la classica nota a margine, un commento o un’integrazione: avevo davanti proprio un altro testo, con la forma e i caratteri di una preghiera. Grazie ad alcune ricerche, confronti e verifiche, insieme al gruppo di lavoro, ci siamo resi conto che si trattava dell’Exhortatio, ma in una versione più lunga e soprattutto più antica rispetto a quelle che già conoscevamo".

Una versione più vicina a San Francesco...

"Sì. Infatti il testo dell’Exhortatio è stato tramandato attraverso due fonti più tarde, di secoli successivi. In questo caso, invece, siamo di fronte a un testo copiato già alla fine del Duecento, quindi pochi decenni dopo la sua composizione e dopo la morte di San Francesco. Questo dà anche il senso della diffusione e dell’importanza di quella preghiera già nella Firenze dell’età di Dante".

In cosa consiste la novità? "Nella versione riscoperta sono presenti cinque versetti in più, e due di essi sembrano riferirsi proprio al gruppo di Francesco: per esempio, in un verso si rivolge a ‘Tutti i frati con cappucci’, ricordando l’abito che il Santo aveva voluto per sé e i per i suoi compagni. In un altro verso esorta a lodare Dio ‘tutti coloro che guardano questa tavola’: sembra infatti che San Francesco avesse scritto l’Exhortatio su una tavola dipinta, pare per una cappella dell’eremo di Cesi (Terni), e questo confermerebbe l’ipotesi".

È stato emozionante scoprire tutto questo?

"Un’emozione profondissima. Ho avuto la sensazione di tornare alla viva voce del Santo, riportare alla luce sue parole, riaprire una finestra su un mondo di 800 anni fa. Ed è altrettanto stimolante ora continuare questo studio che potrebbe portare ad altre sorprese".

Di cosa si occupa in particolare un paleografo?

"Studia le scritture le grafie antiche, la forma delle lettere e il loro ambito di riferimento, per esempio la scrittura mercantile o quella cancelleresca. Attraverso la scrittura è possibile datare i documenti e anche localizzarli".

E in cosa consiste la vostra attuale ricerca?

"È un progetto di ricerca di interesse nazionale su ‘ Libri e lettori dal XIII al XV secolo’, dedicato alla biblioteca del convento di Santa Croce. Stiamo studiando in particolare circa 300 manoscritti che oggi sono custoditi alla Biblioteca Medicea Laurenziana: il nostro gruppo di ricerca unisce l’Università di Ferrara, con il professor Sandro Bertelli, docente di Paleografia, all’Università Roma Tre, con la professoressa Anna Pegoretti e il ricercatore Federico Rossi".

Come è nata in lei questa passione per i testi antichi?

"I miei genitori insegnanti mi hanno trasmesso l’amore per la lettura e per i libri. Sono cresciuta fra i libri e sono diventati anche la mia materia di studio. Dal 2012 poi, quando ho frequentato per la prima volta i corsi di paleografia, mi si è aperto un mondo. E non l’ho più lasciato".

E perché ha deciso di studiare a Ferrara?

"Provengo dalla provincia di Teramo, in Abruzzo, ma Ferrara mi ha incantato fin da quando la visitai la prima volta, in gita scolastica con il liceo classico di Roseto degli Abruzzi. Già allora pensai che mi sarebbe piaciuto studiare qui. Ci sono arrivata nel 2012, ho conseguito qui a Ferrara la laurea triennale, poi la magistrale in Culture e tradizioni del Medioevo e Rinascimento, sempre con tesi di Paleografia. Con una borsa di studio ho potuto quindi accedere al dottorato. Ferrara è una città meravigliosa che ovunque ‘parla’ di storia: me ne sono innamorata".