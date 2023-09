Il ’primo’ caso militare in Italia. Ferito da uno sparo del collega. I giudici: "Vittima del lavoro". E lui: "Ma quel dolore resterà"

"È come se una scossa elettrica mi attraversasse il corpo tutti i giorni per 10-15 minuti. Il dolore mi ha accompagnato per la vita e purtroppo soffrirò fino alla morte". Roberto Zaccaria da Tresigallo, classe 1962, è ’vittima del dovere’. Primato assoluto in Italia nel suo campo. Il timbro sullo status l’hanno messo ben due tribunali: quello di Ferrara seguito ora dalla Corte d’Appello di Bologna che ha confermato la condanna dei ministeri della Difesa e dell’Interno che dovranno riconoscere al militare ferrarese, ferito da un colpo di moschetto sparato per sbaglio da un collega, tutti i benefici economici dovuti e i trattamenti assistenziali.

LA STORIA

Arruolato a soli 17 anni, Zaccaria ha lavorato nella Marina Militare dal 1980 al 1983. Il tragico evento avvenne il 13 ottobre 1982 quando, durante l’attività di sorveglianza che svolgeva all’infrastruttura Maricommi Pagliari di La Spezia, importante deposito che forniva tutto l’arsenale militare e le unità navali della Marina Militare, un colpo d’arma da fuoco lo colpì all’inguine. "Avevo appena terminato il mio turno ed ero in attesa del cambio guardia – ricorda –, dopo di me doveva subentrare un altro sottufficiale con la sua squadra, ma prima si effettuava il controllo delle armi. Il commilitone, cioè il ragazzo di leva che era lì con me in quel momento, fece un gesto inconsulto nel controllare il fucile. Partì un colpo e mi ferì l’inguine". Uno sparo a 40 centimetri di distanza, a bruciapelo. "Tutt’ora – riprende Zaccaria – vedo il bossolo che viene espulso dall’otturatore, il fumo dalla canna. È qualcosa che ti lascia il segno per sempre". Bossolo che entrò alla "radice della coscia sinistra, con duplice foro di uscita nella regione glutea omolaterale". Inizialmente la ferita fu considerata lieve, "guaribile – scrivono i giudici – in pochi giorni", e il ferrarese ottenne solamente dal Ministero il riconoscimento della causa di servizio. Nell’estate 2014 però, "per una evoluzione silente e progressiva", si manifestarono "fenomeni algici e una difficoltà di deambulazione", l’anno dopo si arrivò alla diagnosi di sindrome dolorosa regionale complessa (Crps).

LA CAUSA

Il 7 marzo 2019 il militare decise di fare domanda per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con la richiesta di tutte le prestazioni, purtroppo però respinta con il fatto considerato prescritto. "Il Ministero – ancora le sentenze – ha resistito anche nel merito, sostenendo che non ricorrevano i presupposti previsti dalla norma, considerata la mera accidentalità dell’episodio, in mancanza di una condizione di impiego straordinaria o eccezionale". Insomma, secondo la parte "è necessario che l’infortunio sia avvenuto in circostanze straordinarie, particolari condizioni richieste dalla legge e che costituiscono un concetto aggiuntivo e specifico". Il militare non si ferma, si rivolge all’Osservatorio vittime del dovere e Osservatorio nazionale amianto che, attraverso il presidente e avvocato Ezio Bonanni, nel 2021 ribalta tutto ottenendo una prima vittoria davanti al Tribunale del lavoro estense con il giudice Alessandro De Curtis che il 18 maggio lo dichiarerà vittima del dovere. Sentenza, nonostante l’impugnazione da Roma, che ora è stata confermata in Appello che ha riconosciuto all 61enne anche una speciale elargizione di 60mila euro, due assegni vitalizi, gli arretrati dal 2019, e due annualità di pensione. "Perché i postumi dell’evento – chiosa la Corte – non possono essere identificati negli esiti ’esclusivamente cicatriziali ben consolidati senza alcun disturbo funzionale’" come cercò, invano, di evidenziare la commissione medica dell’ospedale di Ancona nell’83 e nell’89.