Il primo circolo di FdI: "Siamo pronti alle elezioni"

Ieri sera si è tenuto a Riva del Po, nella frazione di Serravalle, l’incontro costitutivo del primo circolo di Fratelli d’Italia. L’evento si è tenuto preso il Bar trattoria "La Botte", recente teatro di episodi di violenza che hanno portato all’arresto di due minori, e ha visto la partecipazione del senatore Alberto Balboni e dell’onorevole Mauro Malaguti. Lo scopo dell’incontro, oltre alla costituzione del circolo, è stato parlare delle vicine elezioni amministrative che si terranno a giugno 2024. Durante la serata l’organizzatore Francesco Robboni, probabile candidato, ha spiegato: "Alle amministrative si presenterà il centrodestra unito con liste civiche a sostegno. Il nome del candidato sarà svelato a breve", ha inoltre aggiunto: " Sono orgoglioso dell’apertura di questo circolo. Non era scontato. Ringrazio il gruppo per avermi aiutato a renderlo possibile".

Ha preso parola anche il senatore Balboni, che ha dichiarato: "Il nostro obiettivo principale resta la sicurezza, anche in un piccolo centro come questo, soprattutto dopo gli eventi di qualche giorno fa noti a tutti. Altro punto focale è il tema accoglienza e più in generale l’immigrazione. Come abbiamo visto, non è più un argomento solo nazionale". Alla serata erano presenti una cinquantina di persone, tutti i relatori presenti hanno ribadito l’importanza di difendere le piccole comunità come Riva del Po, aggiungendo inoltre come il circolo si renderà aperto e disponibile a società e cittadini. Robboni ha concluso dicendo che il circolo non mancherà di proporre idee e progetti per il buon governo del comune, ma soprattutto per la sua crescita. Dopo un aperitivo iniziale, i presenti hanno continuato la discussione in abiti più conviviali cenando tutti assieme e festeggiando di nuovo l’inaugurazione del primo circolo di Fratelli d’Italia.