"Il primo consiglio comunale sarà in piazza"

Il primo consiglio comunale sarà sotto le stelle. Si era pensato al Teatro del ‘900, ma poi si è optato per piazza della Repubblica, a Tresigallo, come sede del primo consiglio comunale targato Perelli, visto anche il clima afoso del periodo. Si terrà venerdì 11 luglio e sarà una novità, una delle tante che il nuovo sindaco Mirko Perelli ha intenzione di mettere in campo. Dopo matura riflessione ha definito la giunta. Scontata la nomina a vicesindaco di Arrigo Giubelli, che rappresenta il legame con Formignana. A lui andranno le deleghe alle attività politiche per la terza età, spazio pubblico e bene comune, politiche di attuazione della fusione e raccordo con la comunità di Formignana. Gli faranno corona Rita Canella, che avrà politiche agricole, rapporti con le attività produttive, associazionismo, pari opportunità. Donatella Zuffoli, bilancio, sviluppo economico, frazioni e disabilità. Simone Mazzini scuola e formazione, innovazione tecnologica, politiche giovanili, mobilità, ambiente. Rispettata la parità di genere per gli assessori, da sottolineare la delega ritagliata per Giubelli per l’attuazione della fusione tra Tresigallo e Formignana, operazione amministrativa che non ha funzionato e che ha bisogno di un tagliando. Sarà introdotta la figura del presidente del consiglio comunale, attribuita a Mauro Merlanti; capogruppo di ’Tresignana cambia’ sarà Alice Cantelli. Tutti i consiglieri comunali riceveranno incarichi operativi per coadiuvare gli assessori. Il presidente Merlanti si occuperà di politiche della formazione, sviluppo turistico e promozione culturale; Alice Cantelli di associazionismo e politiche giovanili; Federico Felloni, assieme al sindaco, di lavori pubblici, politiche sociali e ambientali, politiche giovanili e sport. Infine Michele Piccoli della sicurezza, decoro urbano ed eventi. Tra le altre novità ecco la consulta: "Abbiamo dato mandato per le modifica statutarie e regolamentari per creare la consulta cittadina – spiega il sindaco – che consentirà un rapporto diretto con la popolazione". Riguardo la compagine di giunta, "è molto incentrata su competenze ed esperienza. Con questi primi atti di indirizzo stiamo rispettando uno dei punti fondamentali del programma, che è il coinvolgimento nella gestione del comune e della popolazione con la consulta". Uno dei primi atti concreti sarà il potenziamento del servizio anagrafe di Formignana, ora aperto solo un giorno a settimana, oltre a garantire la continuità amministrativa con la giunta precedente. "Stiamo inoltre individuando – conclude – le soluzioni alle criticità segnalate dalla popolazione.

Franco Vanini