Il primo giorno degli insegnanti. Ecco i nuovi prof. E c’è chi saluta

C’è chi va e chi viene; c’è chi ha la sensazione di aver fatto un primo passo in una nuova vita e chi invece quella vita ormai sta per lasciarsela dietro le spalle. E’ suonata ieri la campanella per un esercito di insegnanti che sono tornati a scuola. Addio mare, ora è tempo di incontri, confronto sulla didattica, la firma alla nomina. Una cattedra dopo anni da precari.

"Tanti nuovi insegnanti, una trentina", dice la professoressa Marianna Fornasiero, dirigente dell’Einaudi. Un bel sollievo per un mondo che ha sempre più bisogno di personale. Nuovi ingressi, firme ed entusiasmo anche al Bachelet. Ad accogliere i docenti Emilia Dimitri, la dirigente scolastica, che in nel corso di una riunione con il personale ha spiegato la didattica, la missione dell’istituto, raccolto applausi. "Sì, sono arrivati i nuovi docenti. Abbiamo comunque ancora un po’ di caselle da sistemare, contiamo per l’inizio dell’anno scolastico di riuscire a colmare anche questi vuoti", dice. Le dita incrociate, in una scuola dove gli alunni sono in costante aumento. "Siamo arrivati al migliaio di ragazzi, sono 40 le classi", precisa, un pizzico d’orgoglio, Numeri, li fornisce Edoardo Soverini dirigente scolastico provinciale. I docenti – stiamo parlando della scuola pubblica – sono oltre 3.410, quelli di sostegno sono 648 in organico di diritto e 635 posti di sostegno in deroga (in forte incremento). I totale sono 1283 i docenti di sostegno in organico.

C’è anche chi alle scuole pensa, magari da dietro le quinte, le tiene in ordine, pulisce le aule, si rimbocca le maniche per un’ampia serie di incarichi. E’ il personale Ata (assistenti e collaboratori). E qui si parla di 1200 posti (1217). Sono 37 i dirigenti scolastici. Un universo, articolato, una macchina che si sta preparando al suono della campanella. Anche Francesco Borciani, dirigente scolastico dell’Iti Copernico Carpeggiani, la accolto ieri mattina le new entry. La sua scuola conta 1900 alunni, nell’edificio dove c’è la sede si concentrano 1.100 studenti. Tra le nuove nomine Luca Faccioli, 42 anni, che ieri ha firmato l’assunzione dopo dieci anni di precariato. Viene da Bologna, ogni mattina arriverà in treno o in auto per prendere servizio. Negli anni di precariato è stato a Bologna, Modena, Novara. "Ho varcato la soglia della scuola per la passione che ho sempre avuto per l’insegnamento", dice, all’ingresso dell’istituto con i colleghi che hanno come lui messo la firma su quello che sarà il loro futuro. Sono Alice Diacono, 38 anni, e Francesco Rabitti, 29 anni.

"Ho fatto un precariato di cinque anni, poi sono riuscita a superare il concorso. Ora dovrò sostenere un corso abilitante, poi un anno di prova", spiega Alice, un percorso analogo a quello di Francesco, che di anni da precario ne ha fatti un po’ meno, quattro. Anche Marcello Urbinati, il nuovo preside del liceo Ariosto, ieri mattina era nello storico istituto, sono giorni intensi, di grande lavoro. Nuovo volto anche al Carducci. Luca Maiorano, proveniente dal comprensivo Bonati di Bondeno, ha preso il posto di Lia Bazzanini, arrivata alla pensione. Vede il grande traguardo, il tempo della pensione, anche Chiara Bertelli, 42 anni di insegnamento. "E’ il mio ultimo anno, poi addio scuola", afferma la professoressa di informatica del Bachelet. "Ho lavorato 18 anni a Portomaggiore, 4 a Bondeno, 1 a Cento e poi sono arrivata qui. Sono entrata di ruolo nel 1985, insegnavo a Morciano di Romagna. Ecco la mia vita da prof".