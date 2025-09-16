Il primo giorno di scuola. Tra rientri ed emozioni: "Abbiamo rotto il ghiaccio e parlato delle vacanze"

Le emozioni che il primo giorno di scuola porta con sé rimangono impresse per tanto tempo, anche quando ormai i banchi e i corridoi sono un vago ricordo. Quel mix di ansia, paura e timidezza, accompagnato dalla curiosità di scoprire cosa riserverà questa nuova avventura. Per i più veterani però, le cose sono diverse: non solo dovranno vivere un altro anno scolastico, ma anche preparare il primo vero esame della loro vita. Una verità che anche Edoardo Baroni, alunno della classe 5CS dell’istituto Bachelet, ha confermato: "Siamo in quinta superiore, quindi già oggi abbiamo parlato dell’esame di maturità. Sinceramente mi auguro che sia fattibile: dal canto mio cercherò di fare qualcosina, perché l’anno scorso non ho fatto molto. Materia più difficile? Economia aziendale".

Nulla di diverso nemmeno per Alessandro Recchia: "Il primo giorno di scuola non è andato male, anche perché siamo entrati due ore dopo. Ci hanno spiegato la nuova modalità dell’esame di maturità, che non prevede la pubblicazione dei voti degli scritti. Personalmente non trovo sia giusto, ma dobbiamo adattarci. Spero di poter uscire con un voto decente: quest’anno sarà difficile, specie con materie come Economia Aziendale, ma mi impegnerò maggiormente". Ancora una volta il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha cambiato le modalità d’esame per l’anno 2025/2026: non si potrà essere promossi facendo scena muta e l’esame orale si concentrerà su quattro discipline scelte annualmente da un decreto specifico. Un’organizzazione che dai prossimi maturandi, come l’alunna della 5CS Alice Badiale, è stata accolta con positività: "Primo giorno per nulla pesante, complice l’ingresso posticipato di due ore. In questi anni mi sono tenuta sempre con una media positiva, quindi non sono troppo preoccupata per l’esame. Anzi, penso sia anche più facile rispetto agli altri anni, perché non dovremo collegare tutte le materie partendo da un documento casuale". Ma tornando al primo giorno, le prime sensazioni una volta varcate le porte delle scuole sono pressoché simili per tutti, come testimoniato da Nicola Maestri, alunno dell’indirizzo di Scienze applicate al Liceo Roiti: "Siamo usciti prima perché mancavano dei professori, quindi non poteva andare meglio di così. Per la maturità mi sto preparando, ma proprio adesso vorrei non pensarci. Abbiamo appena iniziato, quindi me la studierò meglio con il passare dei mesi".

Seppur con una veste diversa, neanche Erica Lenghen ha vissuto il suo primo giorno di scuola con troppe pretese per la testa: "Oggi ho fatto da tutor per le classi di prima superiore, notando che peraltro c’è stato un grande calo di partecipazione. Io studio all’ITI Copernico, nell’indirizzo di biotecnologie ambientali. Maturità? È stata la prima cosa che i nostri professori ci hanno detto non appena siamo entrati in aula. L’obiettivo è quindi essere regolare con gli appunti e stare al passo, anche se, ammetto, non sempre è così semplice". In quinta lo stress è alto, ma anche in quarta la musica non cambia più di tanto, come poi affermato da Sara Marzola dell’Istituto Einaudi: "A volte ci parlano dell’esame di maturità, anche se siamo appena arrivati al penultimo anno di scuola. Il primo giorno non è andato male, alla fine abbiamo chiacchierato con i professori delle nostre vacanze e di cosa ci piace fare. Futuro? Ambisco a diventare una psicologa: spero davvero di riuscirci".