"Il primo quesito referendario e il suo significato"

Caro Carlino,

vorrei porre una domanda agli amici lettori del giornale. Se un cittadino viene accusato di aver fatto una rapina o altro reato può accadere che venga arrestato e chiuso in galera. A fine processo si accerta che l’arrestato è completamente innocente, che non c’entra nulla con la rapina; ebbene, secondo voi lettori è giusto tenerlo in prigione? La risposta unanime è ovviamente è un no, non è giusto. E se un operaio viene licenziato perché accusato di aver rubato o picchiato un dirigente e a fine processo si accerta che è completamente innocente è giusto confermare il licenziamento? La legge oggi in vigore dice che è giustissimo però puoi passare al bar dove trovi la colazione pagata. Ecco, il primo quesito del prossimo referendum si propone di modificare questa schifezza. E tanti si girano dall’altra parte e vanno al mare? Auguro loro che nel prossimo futuro non capiti a loro, o ai loro figli, nipoti e amici. Altri invece dicono che "se ne fregano" perché l’hanno proposto i sindacati: ma la cosa è giusta o no?

Augusto Zucchini

* * *

Caro Carlino,

ho letto che è stata aperta una nuova filiale a Comacchio ma in alcuni lidi non c’è alcun bancomat perché nessun istituto investe. Compresa Bper. Un anziano deve recarsi a San Giuseppe o a Porto Garibaldi per prelevare.

f. m.