Il principe verde torna protagonista: "La sagra, momento di socialità"

E’ iniziata sulle note dell’inno di Mameli l’inaugurazione della 32 edizione della fiera dell’Asparago. Ad aprire la kermesse il sindaco Gianni Michele Padovani che ha esordito ringraziando i presenti e la squadra di dei volontari della Pro Loco di Mesola che ha organizzato e curerà tutti gli eventi del programma della 11 giorni di fiera. "La fiera dell’asparago rappresenta un momento di coesione e socialità che sono resi possibili dal grande lavoro dei volontari della Pro Loco di Mesola. La passione con cui i volontari si dedicano all’organizzazione e si prodigano con passione per la buona riuscita è importante perché tramite la promozione di un prodotto, facciamo conoscere il nostro territorio. –ha dichiarato il primo cittadino-. La fiera è un modo per stare insieme, dove i bambini possono andare sulle giostre, le famiglie possono visitare il territorio con offerte diversificate e naturalmente degustare l’asparago". Ad affiancare il primo cittadino, oltre alle forze dell’ordine e alla polizia locale, la squadra di amministratori, i rappresentanti dei sostenitori della fiera, tra cui Casa Mesola, gli espositori delle bancarelle e diversi cittadini. Michele Mangolini, presidente di Casa Mesola ha evidenziato" il ricco programma organizzato dalla Pro Loco, che rende possibile visite guidate ed escursioni nel territorio comunale, dà più valore al prodotto collegato al territorio. Per tutta la durata della fiera saremo presenti con lo stand, dove potrete trovare l’asparago. Un prodotto di qualità che sarà possibile acquistare ad un prezzo agevolato. Un prezzo inferiore rispetto a quello che trovate nei negozi". Dopo la benedizione di Don Mauro Ansaloni, I volontari della Pro Loco hanno distribuito una degustazione di risotto agli asparagi ai presenti. A precedere l’avvio ufficiale della fiera, l’evento culturale "Vivere a Colori". Evento al quale Il chirurgo Paolo Carcoforo, l’oncologo Guido Margutti, la dottoressa Morena Mangolini e le Case Managers hanno relazionato sulle ultime innovazioni in campo medico per curare il tumore alla mammella. Catia Bottazzi ha presentato il progetto trico estetico, un servizio gratuito per le donne che perdono i capelli a causa di malattie. Nella giornata di domani, oltre alle visite guidate al Bosco della Mesola e in Castello, è prevista alle ore 11 la partita di beneficenza "Una partita per Macio" e alle 15.30 la 33esima giornata di campionato di promozione Mesola-Osteria Grande. Alle 18 la band Basta Poco, per un tributo a Vasco Rossi.

Guendalina Ferro