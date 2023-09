"Il procedimento Agcm non era relativo al Teleriscaldamento"

"La chiusura del procedimento Agcm nei confronti della multiutility senza infrazioni non è relativa al servizio di Teleriscaldamento ma, come precisato nella nota diffusa in data 28 settembre dall’azienda, all’istruttoria su presunte modifiche unilaterali del prezzo di fornitura delle commodity energetiche avviata nell’ultimo trimestre 2022 nei confronti di numerose società del settore". Lo precisa Hera a seguito della notizia della conclusione del procedimento dell’autorità garante.