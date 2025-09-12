Il bluff Città 30
CronacaIl processo per tentata rapina . Schiaffi e minacce per i soldi. Altri guai per il bullo di piazza ‘Rio’
12 set 2025
FEDERICO MALAVASI
Cronaca
Il processo per tentata rapina . Schiaffi e minacce per i soldi. Altri guai per il bullo di piazza ‘Rio’

Il giovane era stato di recente condannato per aver pestato un minorenne dopo una lite banale. Ora deve rispondere dell’aggressione ai danni di un passante, ieri è iniziata l’udienza preliminare.

I fatti al centro del nuovo processo risalgono al maggio del 2023 Ha indagato la polizia

Schiaffi e minacce per farsi consegnare i soldi da un passante. Il teatro dell’aggressione a scopo di rapina è piazza Ariostea e il protagonista è un giovane già balzato agli onori delle cronache per essere stato recentemente condannato a un anno e quattro mesi insieme a un coetaneo per il pestaggio di un sedicenne, avvenuto sempre nello stesso luogo (vedi articolo a fianco). Per lui si apre ora la strada di un nuovo processo per un fatto non troppo dissimile dall’altro (almeno dal punto di vista del contesto e della dinamica). Il ragazzo – un 23enne di origini moldave – è imputato per tentata rapina in relazione a quanto accaduto all’ombra dell’Ariosto il 13 maggio del 2023.

In particolare, il giovane avrebbe avvicinato la vittima – un romeno di 39 anni residente in città – allo scopo di ottenere del denaro. Per prima cosa lo avrebbe spinto verso i portici dell’istituto San Vincenzo e, giunto in un punto appartato, sarebbe passato alle vie di fatto. "L’altra volta hai fatto lo str. – avrebbe detto l’imputato al malcapitato –, adesso fai il bravo e mi dai i soldi". A corredo della minaccia, il 23enne avrebbe colpito la vittima con uno schiaffo. Superati i primi istanti di sconcerto, il 39enne è riuscito a divincolarsi e scappare, lasciando così il bullo a mani vuote. Il passaggio successivo è stata la denuncia alla polizia di Stato, atto dal quale è scaturito il procedimento penale approdato nelle scorse ore in tribunale. Concluse le indagini, il pubblico ministero Barbara Cavallo ha chiesto il rinvio a giudizio per il 23enne e l’udienza preliminare è stata fissata per la mattinata di ieri. Il caso è arrivato all’attenzione del giudice Andrea Migliorelli, anche se l’udienza si è aperta e chiusa in pochi minuti per questioni tecniche legate a un cambio di difensori. Il tutto è stato dunque aggiornato al 4 dicembre, quando l’imputato potrà scegliere se farsi giudicare con un rito alternativo oppure se procedere con l’ordinario. Come anticipato, il 23enne è lo stesso che di recente era stato condannato insieme a un amico per la brutale aggressione avvenuta nel novembre del 2021 ai danni di un adolescente all’epoca dei fatti ancora minorenne. In quel caso a scatenare la violenza fu la richiesta di una sigaretta. Ora, a poche settimane dalle sentenza per quel fatto, ecco che spunta un nuovo episodio del quale il bulletto di piazza Ariostea dovrà rispondere davanti a un giudice.

© Riproduzione riservata

