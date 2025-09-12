Il processo per tentata rapina . Schiaffi e minacce per i soldi. Altri guai per il bullo di piazza ‘Rio’

Schiaffi e minacce per farsi consegnare i soldi da un passante. Il teatro dell’aggressione a scopo di rapina è piazza Ariostea e il protagonista è un giovane già balzato agli onori delle cronache per essere stato recentemente condannato a un anno e quattro mesi insieme a un coetaneo per il pestaggio di un sedicenne, avvenuto sempre nello stesso luogo (vedi articolo a fianco). Per lui si apre ora la strada di un nuovo processo per un fatto non troppo dissimile dall’altro (almeno dal punto di vista del contesto e della dinamica). Il ragazzo – un 23enne di origini moldave – è imputato per tentata rapina in relazione a quanto accaduto all’ombra dell’Ariosto il 13 maggio del 2023.

In particolare, il giovane avrebbe avvicinato la vittima – un romeno di 39 anni residente in città – allo scopo di ottenere del denaro. Per prima cosa lo avrebbe spinto verso i portici dell’istituto San Vincenzo e, giunto in un punto appartato, sarebbe passato alle vie di fatto. "L’altra volta hai fatto lo str. – avrebbe detto l’imputato al malcapitato –, adesso fai il bravo e mi dai i soldi". A corredo della minaccia, il 23enne avrebbe colpito la vittima con uno schiaffo. Superati i primi istanti di sconcerto, il 39enne è riuscito a divincolarsi e scappare, lasciando così il bullo a mani vuote. Il passaggio successivo è stata la denuncia alla polizia di Stato, atto dal quale è scaturito il procedimento penale approdato nelle scorse ore in tribunale. Concluse le indagini, il pubblico ministero Barbara Cavallo ha chiesto il rinvio a giudizio per il 23enne e l’udienza preliminare è stata fissata per la mattinata di ieri. Il caso è arrivato all’attenzione del giudice Andrea Migliorelli, anche se l’udienza si è aperta e chiusa in pochi minuti per questioni tecniche legate a un cambio di difensori. Il tutto è stato dunque aggiornato al 4 dicembre, quando l’imputato potrà scegliere se farsi giudicare con un rito alternativo oppure se procedere con l’ordinario. Come anticipato, il 23enne è lo stesso che di recente era stato condannato insieme a un amico per la brutale aggressione avvenuta nel novembre del 2021 ai danni di un adolescente all’epoca dei fatti ancora minorenne. In quel caso a scatenare la violenza fu la richiesta di una sigaretta. Ora, a poche settimane dalle sentenza per quel fatto, ecco che spunta un nuovo episodio del quale il bulletto di piazza Ariostea dovrà rispondere davanti a un giudice.