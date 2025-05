Il procuratore Garau in visita ai carabinieri e al colonnello Di Stefano

Ieri mattinata odierna, nell’ambito dei consolidati rapporti di collaborazione tra l’Arma e autorità giudiziaria estense, il procuratore Andrea Garau, ha fatto visita al Comando provinciale dei carabinieri. Ad accoglierlo, nella caserma ’Carmine della Sala’, il comandante provinciale Alessandro Di Stefano, al quale il procuratore ha rivolto il proprio apprezzamento per la quotidiana opera che i militari dell’Arma svolgono a tutela della collettività. Nel corso dell’incontro, che ha costituito anche un’occasione per un approfondimento sulle numerose indagini in corso, il colonnello Di Stefano ha ringraziato Garau per l’azione di indirizzo e di supporto alle attività investigative.