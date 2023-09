Il prof Bianchi entra all’Accademia lincei

Il professor Patrizio Bianchi Accademico dei Lincei. "Il prestigioso riconoscimento attribuito al Professor Patrizio Bianchi dalla più antica accademia scientifica del mondo mi riempie di gioia ed è motivo di orgoglio per la nostra Università. Una nomina che premia non solo l’eccellenza dei suoi studi scientifici, ma l’intero Ateneo a dimostrazione dell’elevato profilo di ricerca condotta nei nostri Dipartimenti, Centri e Laboratori. Al Professor Bianchi vanno le mie più sincere congratulazioni e quelle di tutta la nostra comunità universitaria, certa che saprà svolgere anche questo autorevole incarico con la professionalità e dedizione che lo caratterizzano". Questo il commento della rettrice dell’Università di Ferrara Laura Ramaciotti alla notizia della nomina del Professor Patrizio Bianchi, Emerito di Economia applicata dell’Università di Ferrara, a Socio Corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei per la Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, nella Categoria VII (Scienze Sociali e Politiche).

"Sono profondamente onorato di essere stato accolto nell’Accademia dei Lincei – ha dichiarato il Professor Patrizio Bianchi –. Ringrazio molto il presidente e tutti i soci per questo onore, che premia non solo me ed i miei allievi ma tutta la nostra Università. Lavorare al servizio dell’Accademia, mettendo a disposizione i miei studi e le mie competenze scientifiche, sarà per me un privilegio".