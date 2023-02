Il professore che portava alla luce il passato

Il cordoglio dell’Ateneo per la scomparsa del professore emerito Alberto Broglio, docente di Paleontologia Umana. La sua scomparsa segna un grave lutto per l’Ateneo. La Rettrice Laura Ramaciotti esprime ai familiari il suo cordoglio. La scomparsa è avvenuta venerdì. Una figura di eccezionale profilo scientifico. Attraverso le sue ricerche, Broglio, cattedratico di Paleontologia Umana all’Università di Ferrara dal 1973 al 2006, ha fornito un contributo agli studi sull’umanità del Pleistocene e del primo Olocene. A partire dagli anni ‘50 sotto la guida del prof Piero Leonardi, si rese protagonista della scoperta di siti archeologici riferibili ai neandertaliani del Paleolitico medio più recente e ai sapiens del Paleolitico superiore e del Mesolitico nel Veneto, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia e Marche. Vanno ricordate le scoperte dei primi insediamenti tardopaleolitici e mesolitici delle Alpi italiane orientali. Direttore di istituto, direttore di dipartimento e presidente di consiglio di corso di laurea nell’ambito della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, Broglio ha tenuto l’insegnamento di Paletnologia all’Università di Trento sin dagli anni ’60. È stato membro dell’Academie Internationale de Prehistoire et Protohistoire e del consiglio permanente della Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. Ha fatto parte del consiglio direttivo dell’Istituto italiano di preistoria e protostoria. È stato corrispondente dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti e membro dell’Accademia Olimpica di Vicenza e dell’Accademia delle Scienze di Ferrara. Ha ricoperto la carica di vicepresidente della Fondazione CariVerona. I funerali mercoledì alle 10 nel duomo di Vicenza.