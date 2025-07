Il ’Profilo di salute’ dei cittadini. Ecco lo screening sanitario per le politiche di prevenzione

Le aziende sanitarie ferraresi hanno completato e pubblicato il nuovo ’Profilo di salute’ della comunità ferrarese, un documento tecnico e strategico che rappresenta una fotografia dettagliata della popolazione residente nel territorio provinciale. Il report si configura così come uno elemento indispensabile di conoscenza e orientamento per la pianificazione degli interventi di prevenzione e promozione della salute pubblica, al fine di individuare i problemi prioritari della popolazione presa in esame, indagando i fattori che potrebbero avere ripercussioni sullo stato di salute, sul benessere

locale e sulla qualità di vita. "Uno strumento essenziale non solo per orientare la programmazione sanitaria e sociosanitaria, ma anche per rafforzare il dialogo con i cittadini e con le amministrazioni locali, contribuendo a costruire scelte informate e condivise – afferma Roberto Bentivegna, direttore sanitario – L’analisi puntuale delle differenze tra i tre distretti permette di calibrare gli interventi in modo più efficace, rispondendo con maggiore aderenza ai bisogni reali delle comunità. In un contesto demografico e sociale in rapido mutamento – caratterizzato dall’invecchiamento della popolazione, dall’aumento delle patologie croniche e dalla crescente presenza di cittadini stranieri – il Profilo di salute si configura come una base solida su cui costruire politiche di prevenzione, promozione della salute e di contrasto alle disuguaglianze".

Il tempo trascorso dall’ultima versione, risalente al 2019, è stato determinante per sviluppare un’analisi ancora più ampia, rigorosa e approfondita. Anni di rilevazioni, studio e confronto con i dati regionali e nazionali hanno consentito di restituire un quadro solido, utile sia alla programmazione dei servizi sanitari sia al dialogo con i cittadini e gli amministratori locali. Il documento si basa su dati raccolti a livello locale e distrettuale, e analizza i principali indicatori demografici, sociali, ambientali ed epidemiologici. All’interno del Profilo trovano spazio aree tematiche fondamentali per comprendere i bisogni di salute del territorio: la struttura demografica, l’andamento della mortalità, i ricoveri ospedalieri, la diffusione delle malattie infettive, i programmi di screening, la copertura vaccinale, l’utilizzo di farmaci, l’ambiente e la qualità dell’aria, fino agli incidenti stradali. I tre distretti in cui è suddivisa la provincia – Sud-Est, Centro-Nord e Ovest – sono analizzati singolarmente per permettere una lettura capillare e coerente con la realtà sanitaria locale. Il documento completo è consultabile su https://www.ausl.fe.it/documenti-e-dati/documenti-attivita-politica/profilo-salute-2024-della-provincia-di-ferrara.pdf