Il profumo della primavera ‘Giardini Estensi’ nel parco

Ritorna come ogni primavera ‘Giardini Estensi’, appuntamento con il florovivaismo. La 17ª edizione, al Parco Massari, oggi e domani dalle 9.30 al tramonto. Ferrara sarà capitale del giardino e del giardinaggio. All’incontro di presentazione, ieri in municipio, sono intervenuti Angela Travagli assessore del Comune di Ferrara, Paolo Orsatti presidente associazione culturale Ferrara pro Art, Daniela Parolini della Associazione Pro Art e Patrizia Spedo presidente Associazione Terraviva. "Desidero ringraziare – afferma Angela Travagli – gli organizzatori dell’associazione pro Art, in particolare il presidente Paolo Orsatti, e tutti coloro che collaborano con impegno a questa importante manifestazione primaverile, evento straordinario per la nostra città. Il Parco Massari, ottima cornice dell’appuntamento, è aperto a tutti in quanto l’evento non è rivolto soltanto agli amanti della floricoltura e del giardinaggio ma a famiglie e curiosi che intendono passare una giornata diversa a contatto con i colori, la terra e i giardini. Da sottolineare gli spazi collaterali dell’orto botanico universitario e di Terraviva in via delle Erbe, che consentono momenti di socialità e di maggiore avvicinamento alla natura". "Lo staff organizzativo dell’Associazione Pro Art – sottolinea Orsatti – è pronto per accogliere gli oltre novanta espositori provenienti da varie località italiane". "‘Fuori parco Massari’ – spiegano gli organizzatori – è la novità di questa edizione con due eventi esterni all’Orto Botanico ed a Terraviva in via delle Erbe". Di particolare interesse e di richiamo per le famiglie domani dalle 16.30 è previsto lo spettacolo di burattini, marionette, ombre e pupi per bambini e adulti ‘Il teatrino dell’es’ di Vittorio Zanella e Rita Pasquali. Giardini Estensi si presenta con la tradizionale mostra mercato ormai consolidata meta dei ferraresi, dedicata alle piante rare e insolite d’alta camma frutto di attenta selezione, con veri e propri i produttori di livello nazionale. Non mancheranno le attrezzature per il giardinaggio, artigianato di qualità e cura degli spazi verdi, portatori di prodotti esclusivi.

Lauro Casoni