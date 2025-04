Il progetto ’Comuni ecoattivi’

Da oggi anche il Comune di Portomaggiore parteciperà al progetto "Comuni ecoattivi", rivolto a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto più di 14 anni. Il progetto vuole premiare i comportamenti positivi dei cittadini attraverso uno strumento semplice, efficace e potente per stimolare e sostenere cambiamenti significativi nelle abitudini consolidate dei cittadini. Tramite l’app EcoAttivi e grazie all’utilizzo di ecofoto o ecostop che riportano un QRcode univoco, è possibile premiare molte azioni di interesse collettivo come il volontariato, il riciclaggio, il compostaggio domestico, la mobilità sostenibile, gli spostamenti a piedi o in bicicletta, la frequentazione della biblioteca, la partecipazione agli eventi locali e tantissime altre. Per aderire è sufficiente scaricare gratuitamente l’app "Ecoattivi" sul proprio telefono cellulare e iniziare ad accumulare punti, che consentono di partecipare ad un doppio concorso.