Il progetto ’Con le frazioni’ : "Dai questionari all’Apecar, ecco gli obiettivi raggiunti"

Dall’Apecar, all’ufficio mobile. Dalle segnalazioni al tentativo di dare risposte "laddove un amministratore non si vedeva da diversi anni". Idealmente, il progetto ‘Con le Frazioni’, il piano strategico di mandato voluto dall’amministrazione è iniziato a Parasacco con un brusco confronto tra una residente e il vicesindaco e assessore alle Frazioni, Nicola Lodi che proprio nel corso della mattina da ieri – dedicata proprio al rendiconto di tutte le attività svolte – ha raccontato l’aneddoto del diverbio. "La nostra visione – conferma Lodi – è stata quella di partire dalle istanze dei residenti per adottare delle soluzioni che il forese aspettava da tempo. Da San Bartolomeo a Ravalle, passando per Marrara, finendo con Casaglia". Dopo i saluti del sindaco Alan Fabbri, che ha rimarcato l’attenzione che l’amministrazione ha voluto dare a questo piano "creando una connessione tra centro storico e forese", sono stati i tecnici del Comune (il dirigente Francesco Paparella, Marco Lazzari e Paolo Rebecchi), oltre al presidente di Ferrara Tua, Luca Cimarelli a entrare nel vivo del progetto. Per il rifacimento di strade, la realizzazione di piattaforme rialzate, la riqualificazione di marciapiedi e l’adeguamento delle fermate degli autobus nel forese, sono stati investiti complessivamente - dal 2021 al 2024 -1 milione e 950 mila euro nell’ambito del Piano Asfalti. "Per il Piano Parchi – sottolinea Cimarelli - sono 800 mila gli euro di investimenti che hanno permesso l’installazione - in cinquanta aree gioco - di 126 attrezzature ludiche (a fronte di 81 rimozioni), 50 panchine e 12 attrezzature sportive. Per quanto riguarda gli interventi sul verde pubblico, sono stati investiti 4 milioni e 153 mila euro, pari a un 43% in più di risorse messe a disposizione dall’Amministrazione rispetto al quinquennio precedente. Nel forese, si è passati da cinque a otto sfalci annuali". "Sono stati stanziati 140mila euro nel Piano Monumenti – così Rebecchi, responsabile del settore Beni Monumentali - : un progetto, nato sempre dalle richieste dei residenti, di restauro dei monumenti ai caduti delle guerre mondiali che l’amministrazione ha portato avanti sin dal 2022 per la tutela dei valori identitari, storici, culturali e sociali delle comunità del forese". "Al centro di questo maxi piano, per il quale grazie al Pnrr stanzieremo 20 milioni di euro recuperando moltissimi edifici abbandonati che diventeranno nuovi luoghi a servizio dei residenti – riprende il vicesindaco – c’è un metodo di lavoro molto preciso: l’ascolto dei cittadini e delle loro esigenze contingenti".

Tra gli altri, l’obiettivo strategico era quello di rivitalizzare in qualche modo le frazioni coinvolgendo le realtà del terzo settore. Di qui l’idea di realizzare il bando "Frazioni per tutti" che, con ottanta mila euro, supporterà 45 eventi nel territorio del forese, grazie al contributo di nove associazioni. "Per il prossimo anno – chiude Lodi – abbiamo in animo di raddoppiare il plafond di risorse. Parallelamente, visto il successo riscontrato dall’ufficio mobile, vorremmo acquistare un altro camper per istituire un altro urp da portare nelle frazioni".

