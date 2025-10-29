Il progetto contro le disparità. Nasce l’Osservatorio di genere: "Così riduciamo le discriminazioni"

Nei giorni scorsi si è tenuto nella sala Imbarcadero del Castello un incontro organizzato dalla consigliera di Parità provinciale Annalisa Felletti alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali del territorio ferrarese, nel corso del quale è stato presentato il protocollo d’intenti per la costituzione dell’Osservatorio statistico di genere provinciale. "Ancora oggi, anche nella nostra provincia, possiamo parlare di gender data gap – spiega Felletti –: la maggioranza dell’informazione, dall’economia all’urbanistica passando per la salute, serve a misurare soprattutto il genere maschile. Non raccogliere o elaborare dati disaggregati per genere, non disporre di dati che raccontano la dimensione di genere, significa che in quel settore non possiamo realmente indagare le disuguaglianze tra uomini e donne".

Avere i dati significa "essere nella condizione di misurare la realtà, e avere una misura, supportare istituzioni e decisori a individuare obiettivi e a monitorare progressi. I dati ci danno la comprensione tangibile della posizione delle donne nella società".

Sulla scorta di queste premesse, la consigliera di Parità, coadiuvata dalla responsabile dell’Ufficio statistica della Provincia, Chiara Sapigni, ha illustrato lo strumento e proposto attraverso la sottoscrizione di un protocollo la costituzione del primo Osservatorio per la Parità di Genere del territorio della provincia: uno strumento che si propone di essere un efficace serbatoio di dati e statistiche raccolte e catalogate per temi, con l’obiettivo di costruire un’ampia panoramica delle statistiche sulle parità di genere, supportare la misurazione del gender gap nel territorio ferrarese, fornire risorse affidabili per formulazione e monitoraggio delle politiche volte al raggiungimento dell’uguaglianza di genere nel territorio estense.

"Con l’Osservatorio statistico per la parità di genere – conclude Felletti – avremo un sistema annualmente aggiornato di dati e indicatori statistici sulla parità di genere riferiti al territorio provinciale, raccogliendo informazioni da statistiche ufficiali e dati amministrativi per fornire un quadro più ampio e integrato della parità di genere nella nostra provincia, puntando a ridurre disuguaglianze e discriminazioni".