Il progetto dei veleni "Feris, il supermercato da nessuna parte"

di Federico Di Bisceglie

Soddisfatti ma "vigili". Gli esponenti del forum Ferrara Partecipata, che più di tutti si sono fatti portavoce del malcontento della popolazione su Feris, restano guardinghi e non si sbilanciano più di tanto. Certo, la votazione alla mozione di Ferrara Nostra – che di fatto ha ottenuto lo stralcio del supermercato da via Caldirolo, il mantenimento dell’area verde su viale Volano (non il parcheggio) e i prezzi calmierati per lo studentato all’ex Caserma – "è già un risultato importante". Ma il punto critico, secondo Corrado Oddi, referente del Forum, resta sempre "l’individuazione di una zona alternativa per la realizzazione dell’ipermercato". Il niet è perentorio: "Questa città non ha bisogno di una nuova superficie di vendita". E qui si innesca la "criticità" contenuta, a detta del Forum, nel documento votato all’unanimità dal Consiglio comunale lunedì. "È sbagliato il presupposto – scandisce Oddi –: non solo il supermercato non va costruito in via Caldirolo, ma non va proprio costruito anche in aree diverse della città. Non è ammissibile che si continui a perseguire la strada dell’incentivo all’insediamento della grande distribuzione, a detrimento del commercio di vicinato che invece langue da tempo. È ora di dire basta".

Il forum parla, a ragione, di "modifiche sostanziali" rispetto al progetto iniziale che "è stato definitivamente archiviato lunedì scorso". Resta, però, un nodo da sciogliere. E si ritorna ancora una volta al supermercato. Sì, perché con ogni probabilità è quello l’elemento che – nell’ottica del privato – rende sostenibile l’intera operazione e che giustifica un’iniezione di denaro quantificabile attorno ai cento milioni di euro. "Se tutto dovesse saltare perché non si realizza il supermercato – tuona Oddi – sarebbe ancor più evidente la mancanza di pubblica utilità di questo progetto. Un elemento che, peraltro, Ferrara Partecipata ha denunciato sin da subito". Viceversa "attraverso un percorso partecipativo – riprende – starà a cittadini e Comune studiare un piano che possa invece essere di pubblica utilità". Sostanzialmente, dunque, che contempli la riqualificazione dell’ex caserma Pozzuolo del Friuli e la costruzione alloggi per studenti, affidati a prezzi calmierati. Sulla partecipazione attiva dei cittadini all’elaborazione del nuovo progetto – un punto chiave del malumore che è serpeggiato contro il progetto originario – Oddi non ha dubbi. "Sindaco e giunta, pubblicamente, si sono assunti una grande responsabilità nei confronti dei ferraresi – dice a chiare lettere –. Ora, il percorso partecipativo deve partire da loro: ci aspettiamo che il forum venga convocato in Comune".

Alla luce della votazione del documento in Consiglio comunale, da parte dell’amministrazione "risulterebbe poco costruttivo continuare unicamente l’interlocuzione con Arco Lavori. Il dialogo va esteso il più possibile". A questo proposito, e segnatamente sulla rimodulazione del piano per riqualificare l’ex caserma Pozzuolo del Friuli, il forum ha convocato un’assemblea pubblica con i cittadini martedì 14 marzo. "Le nostre idee – chiude Oddi – verranno messe a disposizione della collettività e saranno il frutto di un percorso condiviso. Speriamo che questa volta vengano ascoltate".