Il progetto dell’emporio il Mantello. Lo sport a portata di giovani: "Corsi gratuiti per i ragazzi fragili"

Un progetto per permettere ai giovani in difficoltà di praticare sport. Si tratta della finalità principale del Progetto sport 2025-26, promosso dall’emporio solidale Il Mantello, che si è posto come obiettivo il contrasto all’emarginazione sociale delle famiglie beneficiarie. Nel dettaglio quest’iniziativa permetterà di offrire ai bambini e ragazzi delle famiglie in carico a Il Mantello l’opportunità di praticare attività sportive gratuite per le famiglie. Un fine sociale per garantire la pratica sportiva a tutti i giovani. I dettagli del progetto sono stati esposti alla sede dell’emporio, in via Mura di Porto Po, alla presenza di tutti gli attori che ne hanno consentito la realizzazione. Si tratta di ventuno società sportive del territorio, che si sono ‘candidate’ per l’accoglienza sportiva a cinquantotto giovani. Un’iniziativa che vede il contributo e collaborazione di Farmacie Comunali e Technotermica Talmelli. Nel corso dell’incontro, la relazione del presidente Francesco Colaiacovo. "L’attività svolta dai volontari impegnati in prima persona in questo progetto, ovvero Daniela Toselli, Maurizio Geusa e Monica De Benedetto, ma con il supporto di tutto Il Mantello, ha seguito un collaudato sistema di ricerca, con l’individuazione durante l’estate delle famiglie con minori di età compresi tra i 5 e 18 anni" ha dichiarato per poi spiegare le origini del progetto. "Con un elenco di 85 minori abbiamo contattato le società sportive che svolgono l’attività richiesta dai ragazzi e tutte, ben 21, hanno dato riscontro positivo con disponibilità e generosità, garantendo l’iscrizione gratuita ai corsi – ha aggiunto –. A oggi il numero effettivo di iscritto è ridotto a 58 per problematiche legate più che altro a nuovi impegni scolastici o agli orari dei corsi".

Le attività spaziano dal calcio, alla pallamano, al pattinaggio, all’hockey, al kickboxing, judo, danza (classica, hip hop, moderna), nuoto, atletica, ginnastica, artistica, palestra, pallavolo, basket, football americano. "Oltre alla società sportive hannocollaborato a questo progetto le Farmacie Comunali che hanno permesso a 16 bambine e bambini di avere gratuitamente ed in breve tempo gli ecocardiogrammi necessari per i certificati medici – ha chiarito il presidente –. A questo si aggiunge la donazione della ditta Technotermica Talmelli, che ci permette di acquistare i kit sportivi per tutti gli iscritti. Si tratta di una grande varietà di sport – conclude – che coinvolge sia i ragazzi che le ragazze".