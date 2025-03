Il progetto ’FarmacoAmico’. Cresce la rete della solidarietà: "Aiutiamo chi è in difficoltà"

Si amplia la rete della solidarietà di ‘FarmacoAmico’. Si tratta di un progetto sorto dalla collaborazione tra Hera e Last Minute Market, può contare su sei nuove adesioni. Salgono così a 18, rispetto alle 12 del 2024, le farmacie in cui i cittadini possono donare i medicinali non ancora scaduti e destinati ad enti non profit. Tra i partner il Comune, Afm-Farmacie comunali, Federfarma e Ordine farmacisti. L’iniziativa è stata illustrata ieri dal vicesindaco Alessandro Balboni, Sandro Berghi, responsabile servizi ambientali di Hera, Jacopo Barbieri, direttore Federfarma, Stefania Menegatti, presidente Federfarma, Paola Nocenti, direttore generale Afm, Luca Cimarelli, amministratore Afm, Lorella Fusi, direttrice Farmacia Porta Mare e Matteo Guidi, socio fondatore Last minute. "Questa collaborazione rappresenta un tassello fondamentale in un progetto molto ampio, volto alla riduzione degli sprechi e alla promozione della sostenibilità ambientale – sottolinea Balboni. – Si tratta di un’iniziativa che coniuga perfettamente la dimensione della beneficenza con quella della sensibilizzazione sociale. L’obiettivo è creare un meccanismo virtuoso, capace di educare noi ferraresi a una maggiore solidarietà e attenzione verso gli altri". Il progetto consiste nella raccolta di medicinali con ancora almeno sei mesi di validità, conservati correttamente in confezioni integre, donati dai cittadini e destinati a enti non profit che li utilizzano in progetti di assistenza alle fasce deboli o di cooperazione decentrata. FarmacoAmico ha l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti e alimentare la rete di solidarietà. "Un progetto ormai storico, che ci sta a cuore – ha aggiunto Berghi – I ferraresi continuano a donare con generosità e negli ultimi anni le adesioni delle farmacie sono triplicate. Siamo orgogliosi di rilanciare una iniziativa capace di coniugare sostenibilità e solidarietà, che si affianca ad altri progetti resi possibili grazie a Last minute market, CiboAmico e Cambia il Finale". Le sei nuove attività sono Farmacia 5 Mizzana di via Modena, Farmacia 4 Arianuova, Farmacia 11 Pontegradella in via Pioppa, Farmacia Maga in via Garibaldi, Farmacia Alla Sorgente in via Calzolai (Francolino), Farmacia Della Salute in piazza Emilia (Barco). Nel 2024, solo a Ferrara, sono state avviate al riuso circa 5.400 confezioni di farmaci. Hera rifornisce le farmacie che aderiscono al progetto di materiale informativo e contenitori verdi. Qui i cittadini possono donare farmaci in confezioni chiuse, complete di foglietto illustrativo, con data di scadenza e numero di lotto ben leggibili. I medicinali raccolti vengono quindi stoccati dai farmacisti, seguendo rigorose procedure.

Mario Tosatti